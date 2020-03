A korábbiakhoz képest több a kiadható bérlakás

A veszélyhelyzet kihirdetése előtt még volt módja összeülni a paksi képviselőknek, döntéseikről a Paksihirnok.hu számolt be. Mint írják, módosították az ülésen a bérlakásrendeletet.

Az előterjesztésből kiderült, hogy jelentősen csökkent a tartozásállomány, a jogcím nélküli bérlők számának visszaszorítására elindultak a bírósági eljárások, a jogosulatlan lakáshasználatok megszüntetése folyamatban van. Ezek eredményeként a korábbiakhoz képest jóval magasabb a megüresedő és felújítás után újra kiadható bérlakások száma.

A mostani módosítás egyrészt a lakásállomány meghatározását érinti. Az eddigi öt típus helyett hat csoportba sorolják a lakásokat. Vannak szociális helyzet alapján bérbe adhatóak, előtakarékossághoz kötöttek, költségalapon meghatározottak, közérdekű elhelyezésre szolgálók és a szükséglakások mellett bevezettek egy vegyes kategóriát is. Ez utóbbiba azok a lakások tartoznak, amelyek a humánpolitikai bizottság eseti döntése alapján előtakarékossághoz kötötten, valamint szociális helyzet alapján is bérbe adhatók lesznek. A módosítás alapján rövidült a lakások bérleti ideje. A szociális helyzet alapján bérbe adható lakások esetében 4+3 év hosszabbítás lehetséges, az előtakarékossághoz kötött lakások esetében 4+3 év, a költségalapon meghatározott lakások bérleti ideje pedig 5 év. A hosszabbítást felülvizsgálat előzi meg.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzathoz igazodva, változott a város köztisztasági rendelete. E szerint külterületen és külterületi zártkertekben lehetséges a kerti hulladék elégetése március 1. és szeptember 30. között, az ünnepnapok kivételével, naponta 9 és 15 óra között.

A paksi települési értéktár bizottság szervezeti és működési szabályzatát is módosították, mivel Bodor Éva, a grémium elnöke lemondott tisztségéről, illetve kilépett a bizottságból Tell Edit, továbbá a bizottság tagságát háromról öt főre emelték. A bizottság tagja lett dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna, Kernné Magda Irén, Takács Éva, Takács Gyula és dr. Hanol János, az elnöki pozíciót Takács Gyula tölti be.

A testület zárt ülésen határozott a Paks közbiztonságáért díjról. Az elismerést dr. Kuti István rendőr ezredesnek, a Paksi Rendőrkapitányság korábbi vezetőjének adományozza az önkormányzat.