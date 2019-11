A környezet és a közösségek építésében is nagy szerepe van a fák ültetésének

Most van az ideje a faültetésnek, megyeszerte számos településen szerveznek különleges akciókat ennek apropóján.

A megyei kórházban neves munkatársak emléke előtt tisztelegtek faültetéssel

Több új fát ültettek el a kórházi dolgozók csütörtökön a Tolna Megyei Balassa János Kórház Fogadj örökbe egy fát akciója keretében.

A szekszárdi intézmény csaknem negyven munkatársa gyülekezett 13 órakor, hogy együtt vonuljanak fel a kórházparkba, ahol dr. Németh Csaba főigazgató főorvos köszöntötte a megjelenteket.

Mint elmondta, a kórház közösségépítésének is kiemelt szerepet szán, ebből a szempontból is fontosnak tartja ezt a programot. A parkszépítésbe sikerült bevonni a munkatársakat. Nem kevés támogató, fölajánlás érkezett. A közösség kezd formálódni, erősödik az összetartozás érzése. Dr. Németh Csaba azt is közölte, hogy a hozzájárulók nevét közös tábla fogja megörökíteni.

Ezután Egléné Fekete Zsuzsanna, a Tolna Megyei Balassa János Kórház sajtóreferense ismertette, hogy az alkalmon elültetendő emlékfákkal melyik három neves munkatársnak óhajtanak emléket állítani. Az elsőt dr. Csanaky Artúr ideggyógyász, idegsebész tiszteletére, másodikat dr. Kelemen Endre sebész, érsebész mementójául, a harmadik pedig dr. Tarján Jenő belgyógyász, kardiológus emlékének szánták.

Tamásiban a minap a legkisebbeknek ültettek fákat

Az idén tizenharmadik alkalommal ültettek fákat az előző évben született gyermekek tiszteletére, szerdán délelőtt, a Sportok háza előtti parkban. Az eseményen Porga Ferenc polgármester köszöntötte a jelen lévő szülőket, nagyszülőket, gyerekeket. A faültetésekre sokan voltak kíváncsiak.

– 2018-ban nyolcvankét gyermek született a városban, a hagyományok szerint számukra is kisebb parkot alakítottunk ki, ahol névtáblákat is elhelyezünk – mondta lapunknak Széles András alpolgármester.

Ezer fát ültetett első akcióján a dunaföldvári csoport

Négy óra alatt ültette el egy maroknyi csapat az ezer darab fát a Bács-Kiskun megyei Apostagon – számolt be a szombati eseményről Geszti Noémi, a 9000 fa Dunaföldvár nevű civil kezdeményezés koordinátora. Mint mondta, tizenhat önkéntes vett részt a hétvégi megmozduláson: kilencen érkeztek Paksról, Dunaföldvárról öten, Apostagról pedig ketten csatlakoztak az akcióhoz.

Ötszáz kocsányos tölgy, kétszázötven kőris és ugyanennyi juhar került ki közel kétezer négyzetméterre, mindegyik fajta őshonosnak számít arrafelé.

– Jövőre ellenőrizzük, mennyi eredt meg, az életképtelen csemetéket pedig pótoljuk. Úgy kalkulálunk, hogy körülbelül 50 százalékos lesz a mortalitási arány – zárta összegzését Noémi.