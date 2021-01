A koronavírus fertőzés más, mint a többi vírusos betegség

Lassult a koronavírus járvány, de még nem lélegezhetünk fel, mert nap mint nap újabb betegeket regisztrálnak megyénkben is. Az egészségügyi dolgozókat, sőt az idősotthonokban élőket is folyamatosan oltják, írta naplójába dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos. Az oltás elérhetősége egyre közelebb kerül a hétköznapi emberekhez is.

A héten négy covid halott gyászcédulája szomorította a városlakók életét. Naponta szólt a lélekharang. A környékünkön decemberben kétszer annyi halott volt, mint az előző év azonos időszakában, írta naplójában dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos. – Egy vidéki kollégával beszéltem a járványhelyzetről, tőle hallottam, hogy van olyan család a körzetében, ahol egymásután hárman meghaltak a fertőzésben. Mi, egészségügyi dolgozók is immár tizedik hónapja ebben a folyamatos élet-halál küzdelemben végezzük a megváltozott feladatokkal megterhelt munkánkat. A praxisban a héten is súlyosbodott egy páciens állapota, tüdőgyulladás miatt osztályra került. Vizsgálat nélkül is könnyen rájöttem, hogy nagyobb a baj, mint néhány napja. Egyre fokozódó gyengeség volt a panasz, a mosdóig nehezére esett kimenni a páciensnek. Szűkszavú ember, ezért nem beszéltettem, hanem a telefonon olvastattam, hogy megítéljem a légzési nehezítettségét. Hallható volt, hogy az oxigénhiány akadályozza az olvasásban. Járványkórházba küldtem. Láttam a leleteit, meg fog gyógyulni. A fenti eset kapcsán összefoglalom, hogy melyik koronavírusos beteget küldöm a kórházba. Azt, aki nyugalomban fullad, vagy néhány lépés után meg kell, hogy álljon, esetleg zihál, gyorsabban veszi a levegőt, vagy kékül a szája és a körme. Sok covidos beteg nem éli meg a fulladást még akkor sem, ha tüdőgyulladása van. Ennek az az oka, hogy a légző felület nagy tartalékokkal bír. Tüdőgyulladással osztályos kezelésre van szükség, erre a mellhártyagyulladás miatt kialakuló hátfájás utalhat. A hátizom fájdalmat próbáljuk elkülöníteni a tüdő fájdalomtól. A hátizmok a medencéig érnek, tehát hátul hosszú szakasz fáj. A tüdő mellkasi szerv, így a fájdalom a mellkasban van. A frissen kialakult zavartság miatt szintén covid mentést kell kérni. Infúzióra szorul az, aki nem tud folyadékot fogyasztani és már nincs vizelete. Kínzó és kimerítő köhögés miatt, ami nem javul a terápiára. Eheti élmény, hogy egy kedves ismerősömet, volt iskolatársamat tíz nap kórházi kezelés után javult állapotban otthonába bocsátották. Amikor elvitte a mentő, akkor elbúcsúzott a feleségétől, mert úgy gondolta, hogy élve már nem jön vissza. Ódákat zeng a járványkórházban dolgozó ápolók és orvosok emberfeletti munkájáról, amit saját bőrén tapasztalt meg. Szeretné világgá kiáltani, hogy mindenki igyekezzen elkerülni a megbetegedést, mert ijesztő és gyötrő. A koronavírus fertőzés nem olyan, mint a többi vírusos megbetegedés. Egy páciens nálam újnak számító covid utáni tünettel állt elő. „Nem találom a szavakat. Nem jut eszembe a dolgok neve.” Ő három hete „panasz és tünetmentes”, járványügyi szempontból gyógyult, de a központi idegrendszert érintő veszteséget aggódva jelezte. Hangulata közepes, tehát nem a gondolkodás tempója lassul meg, hanem deficit alakult ki. Kognitív tesztekkel követem a folyamatot és biztatom az agytornáztatásra. Hosszúnak éreztem a hetet, mert nagyon vártam, türelmetlenül vártam a koronavírus elleni védőoltást. A médiahírek arról szóltak, hogy az egészségügyi dolgozók után a nagyobb idősotthonok lakóit oltják már a Moderna vakcinával. Úgy éreztem, hogy engem elfejtettek. Milyen előre kidolgozott oltási terv az, amiben a háziorvos, akihez naponta besétál a covidos, később lesz beoltva, mint egy külön szabályokkal védett, zárt otthonban lakó idős beteg? Mint kiderült három megyébe átcsoportosítással jutott el a Pfizer vakcina. Tolnában azt rebesgették, hogy hűtés kapacitási probléma volt a gond. Igaz, hogy a megye a gyengén fertőzött területek közé tartozik, de attól a koronavírusos betegek egy része még mindig a rendelő felé veszi az irányt. Péntek délelőtt felhívott a kollegiális vezető, hogy ma délután mehetünk az oltásra. Nagyon fontos, hogy végre megkaptuk. Buli hangulat volt az oltás helyszínén. Mindenki egészségügyi dolgozó volt, az oltó és az oltott félszavakból értette egymást. Nevetgéltünk a folyosón. Mindenkinek világos, hogy az oltás napjával még nem múlt el a megbetegedés veszélye, de az biztos, hogy napról napra csökken a súlyos, halálos lefolyású megbetegedés valószínűsége. Ez a növekvő esély mindenkit vidámmá és felszabadulttá tett. Négy oltási helyszínen folyt a munka, az adminisztrációt négyen-öten segítették. Az injekció helyén elhanyagolható fájdalmat éreztem egy jó órán át és másnap reggel. Szóval szót sem érdemel a szúrás kellemetlensége. A megyében is beoltották a háziorvosokat Az oltás után ültünk 30-40 percet a folyosón, vártunk a nem létező mellékhatást és közben azon gondolkodtam, mások miért félnek a védőoltástól. Az ember természeténél fogva fél az ismeretlentől, de annak legyőzésében a védőoltásokkal elért eredmények megismerése segít. Ebben az ügyben tényleg kérdezzék meg háziorvosukat vagy a gyógyszerészüket. Néhány kérdés után az ismeretlen már többé nem lesz az. A döntést mindenkinek rövidesen meg kell hoznia. Fölösleges egyéni kockázatot vállal az, aki nem oltatja be magát. Az oltatlanok a közösség tagjait veszélyeztetik a vírus lehetséges terjesztésével. Ezen a fiataloknak és az egészségeseknek is el kell gondolkodniuk. Az immunizálásnak, a védőoltásnak az a következménye, hogy a második immunológiai folyamat ideje lerövidül, mert az immunrendszert az oltás felkészítette, előkészítette az adott kórokozó elpusztítására. Nincs ideje a vírusnak elszaporodni a célszemélyben, mert a védekező rendszer felkészülve, trenírozva várja a vírus megjelenését.