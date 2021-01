A koronavírus-járvány közepette is működik a hitélet a megyében

Milyen változásokat hoztak az egyházak gyakorlatában a járványveszély miatt hozott korlátozó intézkedések, hogyan tudják ma a hívők a vallásukat gyakorolni? Ennek jártunk utána, megkérdezve több egyház képviselőit.

A paksi katolikus templomában a pandémia idején is ugyanúgy vannak misék, mint máskor, mondta Kutas Attila plébános. A Magyar Katolikus Püspöki Kar kiadott rendelkezést egyházmegyékre lebontva, s ennek megfelelően, a járvány­ügyi szabályokat betartva folyik a hitélet.

Az észrevehető, hogy a vírus megjelenése óta kevesebben jönnek szentmisére, folytatta, vannak, akik betegek lettek, mások padig a fertőzéstől tartva maradnak otthon. A fiatalabbak szinte mind jönnek, az idősebbek óvatosabbak. Amúgy nagy a fegyelem a templomban, minden második padsor zárva, betartják a járvány miatt előírt távolságot is a hívők, így sokkal kisebb az esélye, hogy itt valaki elkapja a fertőzést, mint akár az utcán, vagy a boltokban.

A keresztelők ritkábbak, az esküvőket pedig vírusmentes, békésebb időre halasztják a jelentkezők. Betegekkel, ha hívnak, lakásukon találkozunk, idősotthonba viszont nem tudunk, nem szabad bemennünk. Egyébként évente egyszer, februárban, a betegek világnapján a templomban is feladjuk a betegek szentségét, s a teológia tanítása szerint ez a kegyelem egy évig él.

Tengelicen karácsony óta üres az evangélikus templom. Akkor a hívek még megtöltötték a padokat, elfértek a járvány miatti kötelező távolságtartást betartva, mert a múlt század harmincas éveiben nagyobb templom épült, mint amekkora a mai gyülekezetnek kellene. Viszont fűtés ott nincs, ezért azóta nincsenek istentiszteletek, az internet segít a hitélet gyakorlásában – mondta el Füller Mihály lelkész, akihez Tengelic mellett Kölesd és Pusztahencse is tartozik.

A koronavírus megjelenése óta egyetlen párt sem esketett össze, de erre az évre már hárman jelentkeztek, bízva abban, hogy a járvány most már hamarosan véget ér. Az viszont szomorú kötelessége, hogy a hívőt, akit legyőzött a vírus, elkísérje utolsó útjára. Erre egy alkalommal került eddig sor, mégpedig Pakson. Ugyanis az ottani lelkész covidos lett, s a szertartáson helyettesítette őt.

– A templomok bezárultak, de most minden családnak otthona a templom lett – mondta dr. Khaled A. László lelkész Szekszárdon, a metodista egyház megyei központjában. Ugyanis az itteni gyülekezet ősszel sajnos kapcsolatba került a koronavírussal, novemberben az egyik presbiter, gyülekezeti elöljáró családja megfertőződött. Addig, igaz maszkban, és tartva az előírt távolságot, élőben tartották meg az istentiszteleteket, de azóta már online, a zoom programot használva találkoznak a hívőkkel.

Attól kezdve viszont nem csak a megszokott igei tanítás van, hanem – ami korábban nem volt szokás a vasárnapi istentiszteletek során – azt követően beszélgetve feldolgozzák az elhangzottakat. Ezt igénylik is a testvérek – mondja –, mert ez pótolja valamelyest a személyes találkozásokat.

Hétfőnként és péntekenként van bibliaóra, amikor szintén a zoomot használják. A hétfő estinek van egy érdekessége, azt egy amerikai misszionárius, Hernando Montana vezeti. Ő még nyár végén érkezett Bubapestre, s szolgálja itt a metodista missziót. Tolmács segítségével interneten vezeti a bibliaórát, amelynek témája a tanítványság.

A szekszárdi imaházuk ma még zárva, de tervezik, hogy január 24-én megnyitják, s élő istentiszteletet tartanak, mert sokan várják már a találkozást. A györkönyi imaház még zárva, de tartják a kapcsolatot metodista testvérekkel Nagydorogon, Pakson, Sióagárdon is.

A hitélet gyakorlása kissé visszább húzódott a járvány miatt, mondta Kaszóné Kovács Karola szekszárdi református lelkipásztor. Betartva a szabályokat, először a kistermi alkalmainkat zártuk be, a bibliaórákat, nőszövetségi, férfiköri, konfirmandusokkal való találkozásokat, novembertől pedig az istentiszteleteket is internetes platformra helyeztük. A templomajtót bezártuk, amelyet most vasárnap, 17-én nyitunk ki újra, mert már szabad, s mert egyre nagyobb erre az igény, és mert meggyőződésünk, hogy a testi egészségnek a lelki egészség is feltétele.

Szerepe van a nyitásban annak is, hogy többen átestek a fertőzésen, többek között mi is, meggyógyultunk, felépültünk, ezáltal van egy védettségünk is, és él bennünk a remény, hogy lassan véget ér a járvány.

Ez a mostani még csak egy rövidebb istentisztelet lesz, amikor az éneklést, a közös válaszadást mellőzzük. Az istentiszteletet felvesszük és a gyülekezet Facebook-oldalán, a YouTube-csatornán is közzétesszük. Élünk az internet adta lehetőséggel, van online bibliaóránk, telefonon is tartjuk a kapcsolatot a hívekkel, s néha elmegyek sétálni egy-egy gyülekezeti taggal, amely a lelki vezetés, a lelki gondozás része.

A református kegyességhez emellett szervesen tartozik a szentírás egyéni olvasása, s kegyességünk megélésének alapja, az imádság. Ilyen szempontból nekünk nagy ajándék – mondja a lelkipásztor –, hogy nem vagyunk paphoz, lelkészhez kötve, hanem az Istenhez való közösségünket az igetanulmányozás és az imádság útján töretlenül meg tudjuk élni.

Feltölti, elküldi, sőt házhoz viszi Füller Mihály evangélikus lelkész minden szombat este felteszi a világhálóra a vasárnapi teljes istentisztelet hanganyagát, a prédikációt, énekekkel összeszerkesztve, s a hívek meghallgathatják azt. Nyolcvan e-mail-címre leírva is elküldi a prédikációt. Gondol azokra is, akiknek nincs internetelérésük, nekik kinyomtatja a szentbeszédet és személyesen elviszi a hívekhez. Bő félszáz lakásba jutnak el ezek a levelek. Így – mondja – többeket ér el, mint amikor még nem volt vírusveszély. Olyanokkal is találkozik, akik korábban nem jártak templomba, mert, mikor megtudták, hogy másoknak elviszi a prédikációt, kérték, kaphassanak ők is. Segít ebben felesége, aki Kölesden hittant tanít, oda ő viszi a prédikációt. A hétközi bibliaórák, amelyeket az áhítat utáni beszélgetéssel egybekötve a gyülekezeti teremben szoktak tartani, a vírusveszély miatt most nincsenek, ahogyan elmaradnak a kis kórusok közös éneklései is. A hitoktatás viszont folyik rendes ütemben, a négy konfirmandussal pedig online tartják a kapcsolatot.

Borítóképünkön: Bagi Sándor plébános a tavalyi karácsonyi szentmisén, Kismányokon