A közgyűlés előtt a bizottságok is üléseztek

A közgyűlés csütörtöki ülése előtt megbeszéléseket tartottak annak bizottságai. Murvai Árpád, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke elmondta, akárcsak a gazdasági bizottság ülésén, úgy ők is tárgyalták a Zöld Jég Egyesület jégpálya építésére vonatkozó kérelmét. A szervezet sikerrel pályázott a Magyar Jégkorong Szövetségnél taotámogatásra, és egy szabványméretű jégpálya építését és működtetését tervezi. Ebben együttműködik az Elektrolit Kft.-vel, amely előfinanszírozná az építkezést. Az önkormányzatnak a beruházás nem kerülne pénzébe. Az egyesület egy Sport utcai ingatlan térítésmentes használatba adását kéri a várostól, a létesítmény pedig húsz év múlva az önkormányzaté lenne. A bizottságok szerint támogatásra érdemes a Zöld Jég Egyesület kérelme, döntés csütörtökön várható.

Megbeszélést tartott a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság is. Zaják Rita elnök tájékoztatása szerint az ülésre meghívták a város szociális intézményeinek vezetőit. Kiderült, a szociális szférában nagy a fluktuáció, pedig ezen a területen igen fontos lenne az állandóság. Gondot okoz a humánszolgáltató központ esetében a helyhiány, amely akkor enyhül, amikor elkészül az új ügyeleti központ. Oda költöznek át ugyanis a védőnők is, akik most a központtal együtt a Vörösmarty utcában dolgoznak. Kiderült az is, hogy az idősek házi jelzőrend­szerében szükség lenne még tizenöt-húsz segélyhívóra, de a bizottság a közétkeztetés minőségének javításán is dolgozik. A háziorvosokat szintén meghallgatták a bizottsági tagok, az orvosok az ügyeleti díjakról szeretnének egyeztetni.

A Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottsága is megtartotta rendes ülését. A testület a tervezett napirend szerint meghallgatta volna a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató NKft. ügyvezetőjét, Zsikó Zoltánt a 2020. évre vonatkozó üzleti tervéről, de az igazgató nem jelent meg a bizottsági ülésen. Később kiderült, az igazgató az önkormányzatnál előre bejelentett rendes szabadságát tölti. A bizottság elfogadta idei munkatervét, támogatja a Szervezeti és Működési Szabályzat tervezett módosításait, valamint a közgyűlés önkormányzati rendeletét az egyedi közzétételi listáról.