A közlekedők partnerségére is szükség van

Tolna megyében 104-en – 29 műszaki szakember és 75 fizikai munkás – dolgoznak a téli üzemeltetésen, mint arról korábban beszámoltunk. Összesen 24 nehézgépjárművet, 8 rakodógépet, 6 hómaró adapterrel is felszerelhető univerzális munkagépet állíthatnak hadrendbe, ezen felül jelen állás szerint 66 lehívható gépet tudnak szükség esetén mozgósítani, tudatta Frazon Ferenc üzemeltetési osztályvezető a megyei igazgatóság sajtótájékoztatóján, Szekszárdon. A megye három mérnökségén 3861 tonna útszóró só, 6,4 tonna kalcium-klorid granulátum, 33,6 ezer liter kalcium-klorid oldat, továbbá 480 tonna érdesítő anyag áll készleten.

Közel 21 kilométeren hófogó rácsokat tettek ki, 48,5 kilométer hóvédő erdősáv segíti a hófúvások kialakulásának megelőzését. A korábbi évek tapasztalatai alapján a 65-ös, és az 56-os főutak egyes szakaszaira helyeztek ki hólánc használata kötelező táblákat, amelyeket szükség esetén fordítanak be. Ezen felül harminc olyan terület van a megyében, ahol lefagyásra különösen veszélyes útszakasz táblával figyelmeztetik az autósokat.

A síkosságmentesítés, hóeltakarítás meghatározott rend szerint, a szolgáltatási osztályoknak megfelelően történik. Ez azt jelenti, hogy elsőbbséget élveznek a gyorsforgalmi- és főutak, utána a mellék és az összekötő utak következnek.

Az úgynevezett őrjáratos utak teljes felületén olvasztó anyagot szórnak ki. A rajonos utakon is szinte csak olvasztó anyagot használnak, de nem a teljes felületen (az íveken, emelkedőkön, csomópontokban, kereszteződéseknél, buszmegállóknál, gyalogátkelőknél), hóekézés szükség esetén itt is a teljes burkolaton történik. A fehér utakon nem végeznek síkosságmentesítést, csak hóekézést. A közúthálózat 42 százaléka őrjáratos, 56 százaléka rajonos, 2 százaléka fehér út kategóriába tartozik.

Az időjárási viszonyoktól függően négy készültségi fokozatot különböztetnek meg. Vasárnaptól az egyes fokozat, azaz a készenlét lép életbe. Ilyenkor a meteorológia előrejelzés a következő 24 órára nem jelez plusz három foknál hidegebbet. A második a szigorú készenlét, illetve síkosságmentesítés fokozata. A Magyar Közút a téli üzemeltetés nagy részét ebben a fokozatban tölti. A harmadik fokozat a hóeltakarításé, a negyedik pedig a teljes elhárításé. Utóbbi tartós ónos eső, hófúvás, egyéb az átlagos téli időjárást meghaladó körülmények (rendkívül alacsony hőmérséklet, erős szél, hosszas vagy nagy mennyiségű havazás) fennállása esetén lép életbe.

Gyakori kérdés az autósok részéről, hogy miért látnak felemelt ekével közlekedő hótolókat. Ennek oka, hogy minden gépnek megvan a maga beavatkozási szakasza, annak határához érve kezdi meg a munkát, oda viszont minél előbb el kell érnie. Sok közlekedő részéről jelentkező elvárás, hogy hóesés esetén is legyen fekete a burkolat, ez azonban nem biztosítható minden körülmények között. Hóekézni akkor tudnak, ha a hó mennyisége meghaladja a 3-5 centiméter vastagságot. Erős szél esetén a hófúvások jelentenek komoly problémát, hiszen ilyenkor szélmalom harcot folytatnak az elemekkel, nem sokkal azután, hogy a közutas gép elhalad egy területen, azt újra beteríti a hó. Az ónos eső ugyancsak nagy kihívást jelent. Az alásózást, esetleg érdesítő anyag kiszórását is bevetik ilyenkor, de a csapadék sajnos gyorsan lemossa a burkolatról a sót és rövid idő alatt lefagy.

A szakember hangsúlyozta, a minél zökkenőmentesebb téli közlekedés biztosításához a gépjárművezetők együttműködésére is szükség van. Fontos, hogy a Közút és a társszervek által kiadott felhívásokat komolyan vegyék, indulás előtt tájékozódjanak az útviszonyokról. Ezt megtehetik az Útinform szolgálat telefonszámán (06-1-366-2400), honlapján, elérhetik a társaság webkameráinak adását a kamera.kozut.hu oldalon, valamint a megyei diszpécserszolgálatoknál is érdeklődhetnek a megyei útviszonyokról. Lényeges, hogy a téli közlekedésre felkészített (téli gumival ellátott!), felszerelt (például jégoldó, jégkaparó, hólánc, kis hólapát) gépjárművel közlekedjenek, fokozott óvatossággal, lehetőleg nagyobb mennyiségű üzemanyag álljon rendelkezésre a tankban.

A jó öreg ZiL

A géppark legrégebbi tagja egy több mint 60 éves ZiL típusú hómaró, egy igazi téli „harci” gép. Ez a jelző nem olyan nagy túlzás, tekintve hogy harckocsi motorral készült. A szovjet nagy öreg szolgálataira az utóbbi néhány évben nem volt szükség, ennek ellenére a géppark megbecsült tagja, hiszen vész esetén ott is helytáll, ahol ifjabb társai már esetleg feladják a küzdelmet. Érdekesség, hogy hómaró adaptere ugyan valamivel fiatalabb, de az is 1970-ben készült, az abroncsai sem ma kerültek a felnikre, mégis állják az idő próbáját. Persze a gép nyújtotta komfort nem vetekszik a mai járművekével, például kézi hajtással működik az ablaktörlője, és a sofőrfülke fűtését is utólagosan kellett megoldaniuk a szakembereknek. Nem is beszélve arról, hogy a „kenyér szervós” kormány és a váltó kezelése is emberes feladat.