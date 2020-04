A közmunkások főként a települést szépítik

Idén március elsejével indult a közmunkaprogram, melyre 140 milliárd forintot szánt a kormány. Elsősorban a képesítéssel nem rendelkező, tartósan munkanélkülieken kívánnak segíteni. A megye szinte minden településén foglalkoztatnak közmunkást, de a járványból adódó plusz feladatokkal sok helyen főként nem őket, hanem civileket bíztak meg.

Őcsényben tíz közmunkást – négy férfit és hat nőt – valamint további három embert TOP támogatással foglalkoztatnak, tájékoztatott Fülöp János polgármester. Van igény a munkájukra, hiszen a járvány idején is sok a teendő a faluban. A szokásos éves munkák mellett – fűnyírás, temető gondozása, település kültéri szépítése, tisztán tartása – járdát, korlátot építenek. Kell tehát a szorgos kéz, mondta a polgármester, ugyanakkor a koronavírus járvány okozta plusz feladatokat a falugondnok végzi. Ennek oka egyszerű, nem szeretnék a feladatokat összekeverni. Az idős embereknek való bevásárlással, a gyógyszerek beszerzésével, az ebédek kihordásával a falugondnok is megbirkózik. Tavaly részt vett a falu az úgynevezett szociális földprogramban is, ami évekig remekül működött; burgonyát, zöldséget, salátát, hagymát termeltek, amit a közétkeztetés konyháján, illetve a rászorulók között osztottak szét. Idén viszont már nem hirdette meg a programot a minisztérium – tette hozzá a polgármester.

Zombán mindössze hárman – egy asszony és két férfi – vannak közmunkás státuszban, mondta Szűcs Sándor polgármester. Idén nem is volt több jelentkező. Aki még aktívnak érzi magát az elmegy alkalmi munkára a környékbeli mezőgazdasági termelőkhöz. A három közmunkás a napokban díszfákat ültetett, miután a település nyert az ároképítési pályázaton. Őket egyébként Zombán sem vonják bele a vírus okozta plusz feladatokba, mondta a polgármester.

Alsónyéken öt közmunkást alkalmaznak idén. Mindössze egy férfi van köztük, mondta Molnár István polgármester. Évek óta kisebb változással, de ugyanaz a csapat dolgozik ebben a státuszban, így ismerik a munkabírásukat, éppen ezért a településen számítanak a járvány ideje alatt is a munkájukra. Az asszonyok bevásárolnak az idősebbeknek, ebédet visznek, és emellett rendezik a falu arculatát is. Másnaponként fertőtlenítik a buszmegállókat, vágják a füvet, ültetik ki a kaspókba a virágokat. Jól dolgoznak, megbízhatók, nem kell ott állni mellettük, mondta a polgármester.

Bátán heten dolgoznak közmunkásként, az ő feladatuk a területrendezés, fűnyírás, virágok ültetése, mondta Huszárné Lukács Rozália polgármester. Itt sem vonják be az ebédek kihordásába, bevásárlásba a munkásokat, ezt az óvodai dadák és a mezőőr végzi, a gyógyszerek megvásárlását pedig egy egészségügyi végzettségű dolgozó. A polgármester elmondta, náluk egyre kevesebben vállalják a közmunkát, mert kevésnek találják a pénzt, ami havi szinten nettó 52 ezer forintot jelent.

Pörbölyön két asszony végzi a település szépítését, az önkormányzati épület takarítását, illetve a templom rendbetételét, mondta Sipos Lajos polgármester. Ha kell besegítenek az idősek ellátásába is.