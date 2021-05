A közös meccsnézés hiányzott Pali bácsiéknak

Hosszú idő eltelte után végre ismét fogadhatja az időseket a Bonyhádi Gondozási Központ, körülnéztünk, hogyan vélekednek a helyzetről.

Éppen a Tarpa SC – Fémalk Dunavarsány futballmérkőzés ment a tv-ben a Bonyhádi Gondozási Központ Idősek Klubjának nappali helyiségében. Mivel Palkó Pali bácsi is nagy meccsnéző hírében áll, ezért csak röviden faggattuk arról, hogy milyen érzés számára újból közösségbe járni. – Nagy jó, már hiányoztak a többiek és például a közös szurkolás – adta válaszul, miközben oda-oda pillantott a képernyőre.

– Az idősek mellett mi is nagyon vártuk már a nyitást – kapcsolódott a beszélgetéshez Sebestyén Orsolya. De hogy Pali bácsiékat ne zavarjuk a meccsnézésben, ezért az ebédlőben folytattuk az intézményvezetővel, ahol már javában zajlott a munka, az ételhordók rendszerezése volt napirenden. Mint mondta, azáltal, hogy a Perczel utcában lévő idősek klubjában és a Szabadság utcában található idősek otthonában is újra megnyithatták a kaput a szépkorúak, illetve a hozzátartozók előtt, az eddigieknél is több feladatuk lett, de már várták a korábbi működés visszatérését.

Természetesen kellő óvatossággal és a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett tették meg mindezt. Az oltást igazoló kártya – mint az élet több területén – itt is alapvető feltétele az intézménybe történő belépésnek. Ez főként az időseket védi, ugyanakkor kortól függetlenül valamennyiük érdekét szolgálja. Sebestyén Orsolya szerint lassan újból visszatér minden a korábban megszokott, normál kerékvágásba, ami nagyon fontos, elsősorban az idősek szemszögéből, hiszen hiányoznak nekik a közösségi programok, a beszélgetések és az, hogy minden nap társaságban legyenek.