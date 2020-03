A közösség ereje kell a stigma helyett

A tavaszi ünnepkörre hangolódtak a szekszárdi Balassa-kórház pszichiátriai osztályának páciensei kedden késő délután. A vendég Sas Erzsébet író, újságíró és Tóth István középiskolai tanár volt.

Sas Erzsébet az egyes ünnepekhez kapcsolódó írásaiból olvasott fel, megfűszerezve azt saját, személyes élményeivel, néha könnyeket, máskor mosolyt csalva az arcokra. Tóth István pedig gitárzenével és énekkel tette bensőségessé ezeket a pillanatokat. Sas Erzsébet elmondta, ez a néhány óra számukra is ajándék, hiszen ők maguk is lelkileg feltöltődve térhettek haza.

Dr. Kertész Ágnes főorvos kilenc éve került az osztály élére, és úgy érezte, nyitni kell a város és az itt élők felé. Szerette volna, ha lekerül a stigma a páciensekről, és megmutathatják, hogy az itt ellátottak ugyanolyanok, mint bárki más, hasonlóak a problémáik, csak a megküzdésben van szükségük segítségre. Hat éve indították útjára az adventi és a tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódó programsorozatukat a Mentálhigiénés Műhellyel együttműködve. Ennek nyitánya mindig Sas Erzsébet és Tóth István műsora, amely ezúttal olyan bensőségesre sikerült, hogy a tervezett ötven perces időtartamot végül másfél órával lépték túl. A közösségi programoknak, éneklésnek rendkívül pozitív hatása van a páciensekre, hiszen többen vannak, akik hónapokat töltenek az osztályon anélkül, hogy a szeretteik felkeresnék őket. Számukra még nehezebbek az ünnepek. A közösség ereje azonban segít a ráhangolódásban, és abban, hogy pozitívan éljék meg ezt az időszakot. A következő hetekben a megyei könyvtárral szerveznek közös programokat a betegek számára, illetve az osztályon is elkezdődött az ünnepi készülődés.

Dr. Kertész Ágnes elmondta, elengedhetetlen, hogy a páciensek is úgy érezzék, szerves részei a város életének. Ebben segít, hogy a civil szervezetek, együttesek – például a Szekszárdi Gitárkvartett, az Ifjú Szív Táncegyüttes, a Liszt Ferenc Kórus – ünnepek idején műsort adnak az osztályon, illetve az is, hogy nyílt napok keretében bárki bepillanthat az osztály mindennapjaiba. Egyúttal ők is igyekeznek jelen lenni a városi eseményeken, illetve a Mentális egészség világnapjához kapcsolódva minden évben kiállítás nyílik a páciensek alkotásaiból a Babits kulturális központban.