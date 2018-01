A közösségi érzést is erősíti a kollekció

Újdonságnak számító esemény helyszínéül szolgált az elmúlt hétvégén a Forráspont Energiaház. Itt mutatták be az Atomcity márka tavaszi-nyári kollekcióját. Mintegy ráhangolódásképpen a szintén paksi gyökerű Harmóniában a természettel kollekciót ismerhette meg a szépszámú közönség.

A tolnai fotós, Czakó Balázs képei felhasználásával készült alkalmi ruha kollekció tervezője, készítője Juhász Szilvia. Az ő keze munkáját dicsérik az Atomcity márkanéven született főként fiataloknak szánt sportos darabok is. Olyannyira a fiatalokat célozták meg, hogy apró gyermekek számára is terveztek ruhákat, ezeket a kivetítőkön láthatta a közönség. A kisebb-nagyobb gyermekek számára készült modelleket viszont paksi gyerekek mutatták be a nézők viharos tapsa közepette.

Az Atomcity Brand új kollekcióját a Pódium Táncstudió diákjai mutatták be. Vezetőjük, Trungel Vivien két társával egy ez alkalomra készült koreográfiával színesítette az estet, természetesen szintén erre az alkalomra készült ruhában. Az Atomcity márka sportruházatát neves paksi sportolók, köztük az olimpikon judós, Bor Barna mutatták be.

Az Atomcity Fashion Show vendége volt Molnár Ferenc Caramel, aki a brand életre hívójával, Asztalos Norberttel régi barátságot ápol. Az énekes mielőtt népszerű szerzeményeiből előadott néhányat arról beszélt, hogy mindig méltányolta Norba lokálpatrióta szellemiségét. A közönség lelkesedéssel fogadta nemcsak Caramelt, hanem az est másik sztárvendégét, a Soldiers Crew-t is. A Csillag Születik műsorából ismert professzionális break dance csapat elsöprő sikert aratott.