A kutyatámadás örök sebet ejt a testen és a lelken is

Egy középkorú édesanya elmondta, soha életében nem félt a kutyáktól, hiszen falun nőtt föl. Fél éve azonban három eb körbevette a nyílt utcán Bátaszéken, este 7 óra körül. Az egyik eb morgott, majd a következő pillanatban már ugrott is felé. Csak arra emlékszik, hogy a földre került, hol az egyik, hol a másik irányból tépték az állatok, miközben ő a fejét védte és kiabált, ahogy csak tudott. Az egyik udvarban felkapcsolták a villanyt, amitől a kutyák megrettentek. A házból jöttek ki hozzá segíteni. Mentőt hívtak, mert mindene vérzett, a fel- és alkarja, a lábaszára, az oldala. Hét hétig volt táppénzen, közben heti háromszor járt be Szekszárdra a kórházba kötözésre. Hetekig szörnyű álmai voltak, halálról, üldözésről. Mint mondta, valami megváltozott benne. A kutyák tulajdonosa azóta sem kereste meg, még elnézést sem kért tőle. Az ebek nem voltak beoltva. Az ügyben a rendőrség is intézkedett. Pert is fontolgatott a felelőtlen tulajdonos ellen, de az ilyen esetekben gyakran olyan szegény családokról van szó, akin nem lehet a megítélt kártérítést behajtani.