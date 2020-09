A lakosság véleményét kérik a névadáshoz

Elkezdődött a lakótelepi központi park műszaki átadás-átvétele. A paksi önkormányzat szakemberei a kivitelezővel közösen tételesen ellenőrzik az átépített és felújított tér elemeit.

Miként azt a polgármesteri hivatal közleményében írják, a tér korábbi struktúrája lényegében megmaradt, mivel eléggé beépített a terület, viszont a végeredmény igényesebb, modernebb és zöldebb lett.

A teljes körű felújítás során többek között megújultak a közművek és a burkolat, továbbá felújították az üzletek előtetőit. Jórészt felszámolták a lépcsőket, ennek köszönhetően minden üzlet megközelíthető lett lépcső használata nélkül is. Nagyobb lett a zöldfelület aránya, megújult a közvilágítás és új utcabútorokat helyeztek ki. Elkészült a három méter vízoszlop-magasságú élményszökőkút, amellyel párhuzamosan hatezer négyzetmétert gyepesítettek és több mint tízezer cserjét ültettek. Az akadálymentesített területek mellett rámpafűtést, az üzletek jégmentesítő rendszerének alsó burkolatában pedig 3200 méter hosszan LED-futófényt építettek be. Mindemellett új parkolókat is kialakítottak. A biztonságot és a tér állapotának megóvását szolgálja, hogy bővült térfigyelő kamerarendszer. Forgalmi rend változás is történt, ugyanis a tér felújításához kapcsolódóan két új gyalogos-átkelőhely létesült a Kishegyi és Barátság út kereszteződésében. A beruházás nettó 1,6 milliárd forintból valósult meg, az összeget a város költségvetéséből, illetve részben kormányzati támogatásból biztosította az önkormányzat.

Neve azonban még nincs a megújult lakótelepi központi parknak. Szabó Péter polgármester korábban a közösségi oldalán kérdezte a lakosságot arról, milyen elnevezést találnának a legmegfelelőbbnek. Most a képviselő-testület megalapozott döntéséhez kérik ismét a paksiak segítségét. Minden háztartásba eljuttattak egy szavazólapot, amelyen öt névjavaslat közül lehet egyet választani: Makovecz Imre tér, Atom tér, Daróczy tér, Dr. Tarisznyás Györgyi tér, Csete György tér. A szavazólapokat szeptember 25. péntekig lehet leadni a polgármesteri hivatal előterében, illetve a Csengey Dénes Kulturális Központ aulájában elhelyezett urnába lehet bedobni.