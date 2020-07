A lakossági fórum nem új találmány

Ez a hét a fórumoké volt Ács Rezső szerint, hiszen mindkét frakció szervezett ilyen eseményt.

A szekszárdi polgármester szokásos pénteki hétértékelőjén azt mondta, a közgyűlés egy fős többségének tagjai új jelenségként tálalták a lakossággal való találkozást, holott tavaly körülbelül húsz, azt megelőzően pedig úgy tíz fórum is volt, ezeknek az alkalmaknak komoly hagyománya van a szekszárdi önkormányzatnál.

A polgármester kijelentette, az ÉSZ-es városatyák fogadóóráján valótlanságok is elhangzottak. Az egyik az volt, hogy a várost adósság állománnyal vették át. Ács Rezső hangsúlyozta: illene tudni, hogy az év utolsó napjára vissza kell fizetnie az önkormányzatnak a folyószámla hitelt, és nem lehet adóssága. A városvezető dokumentumokat is mutatott, és elmondta, kétmilliárd plusszal adták át a gazdálkodást.

Egy másik kijelentésből arra lehetett következtetni a fórumon, mintha az ÉSZ találta volna ki, hogy az épülő Generációk parkjánál huszonhatra kell növelni az új parkolóhelyek számát. Ezek kialakítására érvényes engedéllyel rendelkezik a város, és a döntés nem most született.

Ács Rezső azt is megjegyezte, hogy havi szinten ötmillió forinttal kerülnek többe a képviselők, mint az előző ciklusban, ez évi harmincmillió pluszt jelent. A békesség kedvéért a pandémia időszakában is kifizették az önkormányzati tagok járandóságát, holott ez nem minden városban volt így. A polgármester azt is hangsúlyozta, hogy bár folyamatosan megkapja, hogy a két közgyűlési frakció között nincs egyetértés, ő egyiknek sem a tagja. – Elfogadom azt is, hogy az ÉSZ frakció tagjai vannak többen. A veszélyhelyzetben közel háromszáz közgyűlési döntést kellett meghoznom, és kilencven százalékban kikértem a testület tagjainak véleményét – fogalmazott. Hozzátette, bizonyos helyzetekben az ÉSZ döntésképtelen volt, és például az önkormányzati lakások igénylésével kapcsolatban nem lehetett hónapokat várni az állásfoglalásra.

A tájékoztatón bírálat hangzott el azzal kapcsolatban, hogy az új Szekszárdi Vasárnap példányainak jelentős része nem a szekszárdiak postaládájában, hanem a vízelvezető árokban landolt.

Pozitívumként Ács Rezső a humánszolgáltató központ és a Re-Formáló Egyesület akcióját emelte ki, hiszen azzal hogy tanszereket, iskolatáskákat gyűjtenek, és juttatnak el rászorulóknak, komoly terhet vesznek le a családok válláról. Ács Rezső biztatott, hogy aki teheti, támogassa ezt a kezdeményezést.