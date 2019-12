A legfiatalabbak már szilvesztereztek, ma a felnőttek jönnek

Bár egyre több településen hagyják el a szilveszteri tűzijátékot, még mindig sokan ünneplik így az év végét. Fontos, hogy betartsák a legfontosabb szabályokat.

Misi Bohóc és a Tücsök Zenés Színpad is szilveszteri műsort adott a gyerekeknek a Babits Mihály Kulturális Központban december 30-án. Lehetett kézműveskedni, és érdekes játékok is voltak a Márványteremben, ahol a szülők és a nagyszülők mellett önkéntesek is támogatták a bulit. Ez volt a harmadik Kölyökszilveszter, tájékoztatott Kovács Zsuzsanna, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatóhelyettese. Nyolcvan–száz gyereket vártak rá. A Kölyökszilvesztert a Téli Játszóház keretében rendezték meg.

Ma a felnőttek tartanak szilveszteri mulatságokat megyeszerte. Sokan vásároltak tűzijátékot a jeles alkalomra, ám ezt csak körültekintően, a biztonságra törekedve, másokat nem zavarva ajánlatos használni. Petárdát senki se keressen, azokat évek óta tilos árusítani, de tűzijátékot is csak bizonyos szabályok betartása mellett szabad használni. Pirotechnikai eszközöket még ma lehet vásárolni a rendőrség által engedélyezett ideiglenes árusító helyeken. Megyénkben Szekszárdon, Pakson, Bonyhádon, Dombóváron, Tamásiban, Dunaföldváron, Tolnán és Bátaszéken, összesen huszonkét helyszínen. Felhasználni december 31-én 18 órától és január elsején 6 óráig szabad ezeket.

A biztonság érdekében a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság és a Tolna Megyei Katasztrófavédelem szolgált tanácsokkal. Kizárólag olyan termék megvásárlását javasolják, amelynek nem járt le a szavatossági ideje, és magyar nyelvű használati utasítás tartozik hozzá. Az abban foglaltakat pedig be kell tartani. A tűzijátékot otthon nem ajánlott kazán, kandalló, cserépkályha, hősugárzó mellé helyezni, más tűzveszélyes anyagoktól is jobb távol tartani, nedvesség se érje, de az is fontos, hogy gyerekek és házi kedvencek se férjenek hozzá.

A tűzijátékokat csak szabadban működtessék, azokat emberekre, állatokra, növényekre, járművekre, épületekre irányítani nem szabad, és a használója ne hajoljon fölé. Fák és villanyvezetékek alatt sem ajánlott a pirotechnikai eszközök használata, és szeles időben sem javasolt a működtetésük. A rakétákat vetőcsőből, vagy üres pezsgősüvegből érdemes indítani, sík talajról. Kézből tilos. Sérült tűzijátékot ne használjon, egy tűzijáték csak egyszer működtethető, ha nem indult be, ne próbálják újra meggyújtani és mindig várjanak pár percet a megközelítésével. A tűzijátékokat megbontani, átalakítani nem szabad. Társasházak ablakából, erkélyeiről se indítsák el. Az elhasznált tűzijátékok maradványait nem ajánlott azonnal a kukába dobni, mert tüzet okozhat.

Fontos szabály, hogy a fel nem használt, hibás, vagy lejárt szavatosságú termékeket 2020. január 5-ig vissza kell vinni, és az eladó köteles térítésmentesen visszavenni.