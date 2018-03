A legfontosabb kérdéseket tűzték napirendre

Azért tartották a fórumot Bátaszéken, mert ott a legerősebb a kereszténydemokrata közösség.

Zsúfolásig megtelt tegnap este a bátaszéki művelődési ház, amikor Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője és Horváth István államtitkár, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje Nekünk Magyarország az első! című lakóssági fóruma elkezdődött.

A két politikus ezt megelőzően sajtótájékoztatót tartott, ahol az újságíróknak elmondták, azért Bátaszéket választották a fórum helyszínéül, mert Tolna megyében a legerősebb és a legjobban szervezett kereszténydemokrata közösség ebben a városban van. Horváth István hozzátette, többek között ezért is hívták meg előadónak Harrach Pétert. A KDNP frakcióvezetőt elmondta, az érdeklődőket arról kívánják tájékoztatni, hogyan képzeli el a Fidesz-KDNP pártszövetség Magyarország jövőjét. Kampány van, ami azt is jelenti, hogy az egymással szemben álló politikai erők elmondják, mit gondolnak a másikról. Ilyenkor a valós dolgok mellett hazugságok is elhangzanak. Ezzel arra is utalt, hogy sok hamis vád érte a kormányt.

Hangsúlyozta, az ellenzék fő célja, hogy leváltsa a jelenlegi kormányt, ugyanakkor meglátása szerint arra is képtelenek, hogy összefogjanak, mert ezt gátolja a hatalomvágyuk. Ezzel szemben a kormánypártok egységben vannak, és a hazánkat érintő legfontosabb kérdéseket tűzik napirendre.

Harrach Péter hangsúlyozta, ma az egyik legnagyobb veszélyt hazánkra és Európára a bevándorlók jelentik, a helyzet kezelésére a jelenlegi kormánynak van csak megoldása. Az ellenzék pedig a demokratikus választásokat a nem valódi civil szervezeteken keresztül próbálja meg befolyásolni.