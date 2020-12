A legrosszabb vezetési körülmények egyike a ködös idő

A köd jelentősen akadályozza, szélsőséges esetben akár el is lehetetlenítheti a közúti közlekedést, s nemcsak a láthatóságot korlátozza, hanem egyéb veszélyeket is rejt. A köd a legrosszabb vezetési körülmények egyike. Ezért fokozott óvatosságra int és összegyűjtötte a legfontosabb szabályokat a megyei rendőr-főkapitányság.

A legfontosabb, hogy a megengedett sebességhatárt soha ne lépjük túl, gyakran még a megengedett sebesség felső határa is eltúlzott lehet. Ezt nevezzük relatív gyorshajtásnak. Nagyon fontos a követési távolság növelése, hogy hirtelen fékezés esetén is biztonsággal meg tudjunk állni.

Fokozott ködképződésre lehet számítani folyók közelében, zárt völgyekben, erdős útszakaszokon. Fontos a ködfényszóró használata. Ha nincs, akkor a tompított fényszórót kell bekapcsolni. A távolsági fényszóró használata kifejezetten kerülendő, hiszen az erős fény a páraszemcsékről visszaverődve vakító, átláthatatlan fehér falat képez.

A láthatóság érdekében a gépjármű valamennyi fényszóróját, irányjelzőjét tartsuk tisztán, és ügyeljünk a szélvédő tisztaságára is. A belső pára megakadályozása érdekében be kell kapcsolni a légkondicionáló készüléket, a levegő áramlásának irányát a szélvédő felé terelve. A hátsó szélvédő páramentesítése is fontos.

A közlekedés során mindig számolni kell azzal, hogy az úttesten gyalogos, kerékpáros, lassú vagy meghibásodott jármű is megjelenhet. Ködben ezeket is nehezebben lehet észrevenni. Mielőtt kiszállunk a járműből, lakott területen kívüli útszakaszokon vegyük fel a fényvisszaverő mellényt, mely biztonságunkat sokszorosára növelheti, figyelmeztet a rendőrség.

Borítóképünkön: A követési távolság betartása és a jól megválasztott sebesség egyaránt fontos