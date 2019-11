A legszebb mosolyú kicsiket köszöntöttük

Átadtuk tegnap az idei Gyermekmosoly fotópályázatunk online fordulójának jutalmait. Két korcsoportban 635 nevezés érkezett, amelyekre 47 ezernél több szavazatot adtak le olvasóink. Az első fordulóban legtöbb szavazatot kapott 30-30 fotó bekerül a Tolnai Népújságba, ahol november 11-től újabb versenyben vesz részt, további Libri-nyereményekért.

Átvették tegnap a jutalmat a Gyermekmosoly című fotópályázatunk internetes fordulójában a portálunkon legtöbb szavazatot kapott gyerekeket nevező anyukák. Az értékes Libri-könyvcsomagot délelőtt a 0–3 éves korosztály győzteseinek Mácz Katalin szerkesztő adta át. A legtöbb szavazatot a 2,5 éves, medinai Kamenszki Letti kapta. Kamenszki-Benke Szabina kérdésünkre elmondta, hogy harmadszor indultak a fotópályázaton, először harmadik, majd második, az idén pedig az első helyen végeztek. Döntően azért nevezett, hogy a „dédik” lássák a Népújságban a kislány fotóját. Házat szeretnének vásárolni Medinán és jöhet a második baba.

A kicsik korosztályában a második helyezett a 2 hónapos, zombai Manner Richárd lett. Manner Tiborné elmondta, alapvetően az motiválta, hogy sokan megszólították, hogy milyen cuki a baba. Érdekes, hogy a most 12 éves nagyobbik fia egy nyaralás alkalmával a látogatók szavazatai alapján hároméves kora körül megnyerte a strandon meghirdetett gyermekszépségversenyt. Egy nyaralást és játékcsomagot kaptak. Az ajándékok mindkét gyerek számára szép emlékek lesznek, tette hozzá.

A 6 hónapos, faddi Halász Anthony István anyukája, Gyuricza Pálma elfoglaltsága miatt egy későbbi időpontban veszi át a könyvcsomagot.

Finta Viktor főszerkesztő köszöntötte a 4–7 éves korcsoport győzteseit. Összefoglalva azt mondták a szülők, azért pályáztak a gyerekek fotóival, mert kiderült, hogy nemcsak ők látják szépnek a gyereküket, hanem sokan mások is.

A legtöbben a közel 6 éves, tolnai Somogyi Dominik Somára szavaztak. Ezzel, mint édesanyja, Müller Szilvia elmondta, sorozatban a harmadik alkalommal nyerte meg a fotópályázatot.

Ugyancsak harmadszor lett második a korcsoportjában az 5 éves, paksi Kiss Zafira Szelina, mesélte el édesanyja, Hegyi Tímea.

A szintén 5 éves és paksi Tóth Lilla édesanyja, Tóthné Tell Anikó az idén először nevezte be a kislánya fotóját a versenybe, mert sokan biztatták, hogy próbálja meg, ráadásul a gyerek is aktív személyiség, és szeret szerepelni. Nem kizárt, hogy jövőre is indulnak a versenyen.

Borítókép: A nyertesek, Kiss Zafira Szelina, Somogyi Dominik Soma és Tóth Lilla az anyukáik előtt és Finta Viktor főszerkesztő