A legtöbb szerelmesnek vágya együtt megöregedni a házasságban

Egy nő életében az egyik legszebb és legemlékezetesebb pillanat az esküvője napja, reméljük, a férfiak is így vannak ezzel. De a kislányokra jellemző, hogy már óvodás korban arról ábrándoznak, milyen lesz az esküvői ruhájuk, férjük, hány gyermekük születik. A Házasság Hete alkalmából sajnos az is szóba került, hogy ma hazánkban minden második frigy válással végződik.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Immár hagyomány, hogy február második hetében nem csak a Valentin-napot, de a Házasság hetét is ünnepeljük. A friss statisztikai adatokból megtudhatjuk, hogy a házasulandók átlagos életkora mind a nők, mind a férfiak esetében harminc év felett volt, és közel nyolcvan százalékuknak volt ez az első házassága. Megyénkben nőtt a házasságkötések száma, míg két éve az első félévben ötszáz, addig tavaly ötszázhetvenöt pár kötött házasságot ugyanebben az időszakban. Országosan is javuló a tendencia az elmúlt tíz évet vizsgálva, 2019-ben hatvankilencezer pár házasodott össze.

A két évvel ezelőtti – még a járvány előtti – adatok alapján a házasulandók Tolna megye területén Szekszárdon, Bonyhádon, Pakson és Dombóváron kötötték a legtöbb házasságot, polgári és egyházi frigyből összesen ezeregyszáz-ötvenhatot tartottak szűkebb pátriánkban. Akkor még több plébánián szerveztek a házasulandóknak kurzus jellegű jegyesoktatást is.

Sok házasság azonban darabjaira hull idővel. A két fél nem találja meg az összhangot, ezért válásra kerül sor. Ez előfordul olyan házastársaknál is, akik templomi szertartáson vettek részt. Az egyházjog szerint azonban a házasság szentség, azt „semmiféle emberi hatalom és semmiféle ok nem bonthatja föl, kivéve a halált”. Az egyházi házasságok eredeti érvénytelenségének kimondásában az egyházmegyei bíróságok illetékesek.

Ki ne tekintene irigykedve azokra az idős házaspárokra, akik egészen fiatal koruk óta szeretetben élnek. Akik hajlott hátuk ellenére is mindenhova kézen fogva mennek, és akik a másik pillantásából is pontosan tudják, mire gondol a párjuk. Ezekből a kapcsolatokból sugárzik a hála, az egymás iránti tisztelet, a büszkeség és az elismerés. Azok az érzések, amelyek a boldogsághoz is elengedhetetlenek.

Már a párválasztásnál sok minden eldől, mert ami akkor nem jól működik két ember között, az később sem fog javulni, mondta Király Gabriella klinikai szakpszichológus. A közös értékek egy házasságban éppúgy fontosak, mint a közös célok. Azok a párok, akiknek azonos a neveltetése, valamint a morális és vallási értékeik és politikai nézeteik is hasonlóak, nagyobb eséllyel maradnak együtt.

– Idén negyven éve, hogy örök hűséget esküdtünk egymásnak a férjemmel, két felnőtt gyermekünk van. Szeretetben, egymással szövetkezve sikerült megöregednünk – mondta Gál Ferencné, Klárika. – Ha visszatekintek az elmúlt évtizedekre, talán olyan igazán nagy válságban nem volt a házasságunk. Voltak veszekedéseink, főleg a gyerekek miatt, még az is előfordult, hogy napokig alig szóltunk egymáshoz, de soha nem árultuk el a másikat. És azt mindig tudtam, hogy számíthatok rá, akármi is történt és ő is rám. Ő nem a szavak embere, ritkán mondta, hogy szeret, de mindig tudtam, hogy így van.

– Hat éves házasok vagyunk, van egy kisfiúnk, aki most két éves, mondta Szabó Kitti. Az első három év olyan volt mint a mesében, szerelmes, romantikus, álmodozó. Aztán várandós lettem, és megszületett a kisfiúnk, majd vettünk egy házat, amit fel kellett újítani. A viták is megszaporodtak. Nehéz egyedül otthon a gyerekkel, alig jut időm főzni, takarítani, bevásárolni. A házzal is sok gond volt. Minden nehézség ellenére úgy érzem, a kapcsolatunk szilárd, a férjem siet haza hozzánk a munkájából. A viták ellenére is szeretjük egymást, azt hiszem valójában most ismerjük meg igazán a másik valódi énjét.

Minden kapcsolatban vannak viták, ez teljesen normális. Az azonban már korántsem mindegy, hogyan végződnek ezek a viták, sikerül-e közös nevezőre jutni és megbeszélni, vagy éppen elbeszélnek egymás mellett a felek és esténként sértődötten, megbántva fekszetek le egymás mellé. A romantikus filmek ott érnek véget, amikor a szerelmesek elindulnak a közös úton. Ez az út azonban előttünk már rejtve marad, holott csak ekkor jön a java. A párkapcsolatokban mindig jelen volt a kétség és a hűtlenség, a lényegi különbség az, hogy néhány évtizede még sokkal fiatalabban házasodtak az emberek, így együtt alakult az identitásuk, az értékrendjük

– A boldog házasság titka a párkapcsolati szakaszok megélése és az ezekre való felkészülés – állítja Király Gabriella klinikai szakpszichológus. – A biztonságérzet, hogy van egy megbízható társa az embernek, a másik elfogadása, az elkötelezettség egymás iránt és a tisztelet, mind nagyon fontos egy jó házasságban. A rokonok, barátok előtt kimondott igen, mely a holtodiglanig tart igenis fontos, hiszen magasabb szintre emeli a két ember kapcsolatát. Számos felmérés bizonyítja, hogy a házasságban élők kiegyensúlyozottabbak, tovább élnek, jobb egészségi állapotban vannak, mint azok, akik évtizedekig egyedül élnek – mondta a szakember.