A legtöbb voksot a kötélugrók kapták a helyi vásárlóktól

A Tesco „Ön választ, mi segítünk” pályázati programjának hatodik fordulójában összesen közel hárommillió zsetont dobtak be országszerte a vásárlók az áruházakban elhelyezett gyűjtőkbe. A vállalat a szavazatok számának függvényében idén is 400, 200 és 100 ezer forinttal járul hozzá országosan összesen 181 pályázat megvalósulásához. A támogatásnak köszönhetően Tolna megyében többek között a kötélugró sportegyesület programja és gyerektábor szervezése is megvalósulhat. A helyi vásárlók ugyanis a Jumpers Dombóvári Kötélugró Sportegyesületre szavaztak a legtöbben.

Tolna megyében összesen nyolc pályázó közül lehetett választani június 17. és július 14. között a Tesco áruházakban elhelyezett gyűjtőkbe dobott zsetonokkal. A legtöbb zsetont a szekszárdi hipermarket vásárlói dobták be. A helyi szervezetek a pályázat aktuális fordulójában idén is változatos, kreatív ötletek küzdöttek a vásárlók voksaiért, így a Tesco támogatásának köszönhetően például kötélugró sportegyesület programja, adománybolt működtetése, népszokásokat bemutató program és gyerektábor szervezése is megvalósulhat a régióban.