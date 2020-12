A lényeg a pontos, szakszerű tájékoztatás

Sokoldalú munkát végeznek a sajtószóvivők, sajtótitkárok. Az eseményeken túl bepillantást engednek az általuk képviselt szervezetek munkájába, mindennapi életébe.

A sajtószóvivők, illetve mostanában a sajtótitkárok is, nap mint nap szerepelnek a hírekben, de sokan nem tudják, hogy kik is ők. Ez az olykor főállású, más esetekben pedig a fő munkakör mellett ellátott funkció akkor jött létre, amikor a rendszerváltást követően a megnövekedett számú rádiók, újságok és a televíziók megrohanták a politikusokat, közéleti szereplőket, hivatalok, intézmények, gazdasági szervezetek vezetőit. A kérdések is egyre inkább érdemiek lettek. Megfelelvén a hír azon meghatározásának, hogy a hír az, amit valahol valaki el akarnak titkolni, a többi valójában hirdetés. Volt, aki azzal indokolta szóvivő megbízását – bárhogy is hívták akkoriban, – hogy mégiscsak jobban mutat a sajtótájékoztatón, majd a képernyőn egy fiatal nő, mint egy középkorú férfi. Kezdetben előfordult, hogy a szóvivő inkább sajtóelhárító szerepet vitt, vagy éppen szűrőként működött, nehogy a „nagy embernek” valaki kellemetlen kérdést tegyen fel. A megyei gyakorlat mindig más volt, hiszen folyamatos, jó kapcsolat alakult ki az újságírók és a szóvivők között. Hamar kiderült, hogy a tekintetben „azonos oldalon állnak”, hogy tájékoztatni akarnak. Más kérdés, hogy a dolog természetéből adódóan, a nyilvánosság és az adott szervezet szabályai, s olykor az érdekei is eltérhetnek egymástól. A szóvivők közül ötöt kérdeztünk, illetve ennyien válaszoltak arra, hogy mit tartanak a legfontosabb feladatuknak.

Elutasítja a bulvárszemléletet

Dr. Bajusz János, a Szekszárdi Törvényszék sajtótitkára.

– Büntető ügyszakos bírósági titkárként dolgozom, emellett több mint hat éve sajtótitkári feladatokat is ellátok. Ennek keretében alapvető feladatom a törvényszék illetékességi területén működő bíróságok közérdeklődésre számot tartó ügyeinek heti rendszerességű összegyűjtése, azok ismertetése. Ezek folyamatos nyomon követése, a született döntésekről pedig közlemény szerkesztése és közzététele. Sajtókutató tevékenységem részeként havi nyilvántartást vezetek a megye bíróságait érintő, többnyire megyei vonatkozású újságcikkekről, internetes hírekről, televíziós és rádiós megjelenésekről, amit továbbítok a vezetőségnek. Feladatom a sajtószóvivő „háttérmunkásaként” az ő munkájának adminisztratív segítése, olykor helyettesítése, közreműködés a törvényszék kommunikációs jellegű igazgatási feladataiban és tájékoztatás a bírósági rendezvényekről. A hiteles, pontos, tárgyilagos, a szakmaiság köntösét magán hordozó, de mindenki számára közérthető, a bulvárszemléletet elutasító tájékoztatásra törekszem. A legnagyobb kihívás, hogy a tájékoztatás ne egy bírósági ítélet képmása legyen, sokkal inkább egy bárki számára könnyen befogadható, értelmezhető tudósítás, amely a lényegi információk mellett adott esetben tanulsággal is szolgáljon az olvasó, hallgató számára.

Szakszerűség és közérthetőség

Dr. Kiss Annamária, a Szekszárdi Járásbíróság sajtótitkára.

– Jelenleg bírósági fogalmazóként dolgozom és emellett ez év januárjától a Szekszárdi Járásbíróságon sajtótitkári tevékenységet látok el. Ennek keretében a legfőbb feladatom, hogy a Szekszárdi Törvényszék illetékességi területéhez tartozó járásbíróságokról összegyűjtsem azokat az ügyeket, amelyek sajtóérdeklődésre tarthatnak számot. Figyelemmel kell kísérnem, hogy mely ügyekben hozott a bíróság döntést, majd a kihirdetett ítéletről – kiemelve annak lényegi elemeit – sajtóközleményt állítok össze.

Úgy vélem, munkánk nehézsége abban rejlik, hogy mind az írásbeli, mind pedig a szóbeli kommunikációnk során – a szakszerűség megtartása mellett – figyelnünk kell arra, hogy az általunk leírt vagy elmondott információk közérthetőek legyenek. Bírósági fogalmazóként nagy lehetőség számomra ez a feladat, hiszen számos ügybe betekintést nyerhetek és fogalmazási készségem is fejlődhet, ami a későbbi munkám során hasznosnak bizonyulhat.

A kamerák előtt sem izgul

Komlósiné Kiss Anett rend­őr őrnagy, a Tolna Megyei Rend­őr-főkapitányság sajtószóvivője, történész, középiskolai tanár.

– Húsz éve dolgozom a rend­őrségen, voltam nyomozó, közlekedésrendészeti szakterületen vizsgáló, majd közlekedésrendészeti szakirányító. 2018. április 1-e óta vagyok a megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. Rendészeti és a bűnügyi szakterületen is sok dolgot láttam a szakmámban. Emiatt van az, hogy mikor nyilatkozom, pontosan tudom miről van szó. Szerencsésnek mondhatom magam, mert nem stresszelek a kamerák előtt. Amikor olyan témában kérnek interjút, vagy adatokat, amelyek speciális szaktudást igényelnek, utána kell járni dolgoknak, és szakmai tanácsot kell kérni azoktól, akik ezekben jártasak. Abban is szerencsés vagyok, hogy olyan kollégáim vannak megyeszerte, akikre bármikor számíthatok. Az újságírói megkeresésre mindig igyekszem a lehető leggyorsabban reagálni, a feltett kérdésekre válaszolni. A mi szakmánkban a hitelesség, a gyorsaság és a következetesség a legfontosabb. Fontosnak tartom, hogy arról is beszámoljak, ha egy kollégánk valami olyat tesz, ami megbecsülésre méltó. Újdonságnak számít, és szerintem nagyon jó, hogy a rendőrséget közelebb vihetjük az állampolgárokhoz. Megmutathatjuk mindenkinek, hogy a rendőr is ugyanolyan ember, mint bárki más, nekünk is vannak érzéseink, van családunk, akiknek fontosak vagyunk, sőt mi több, nekünk is vannak vágyaink. Munkámmal azt szeretném elérni, hogy az emberek elhiggyék, hogy mi értük, s nem ellenük vagyunk.

A szóvivő legyen határozott

Dr. Kovács Ildikó a Szekszárdi Járásbíróság bírája 2012. július 1-től a járásbíróság, majd két évvel később a Szekszárdi Törvényszék egész területének sajtószóvivője.

– A szokásos éves tréningen kívül jártam a témába vágó angol és német nyelvű konferenciákon is. Nehéz a bírói munka mellett ezt a feladatot is ellátni, mert a saját ítélkezési tevékenységünk mellett naprakésznek kell lennünk a többi bíró ügyében is, amelyek gyakran régóta tárgyalt, több ezer oldal nyomozati anyagú ügyek. A legnehezebb kamerák előtt beszélni. Egy-egy ügyet úgy kell elmondani, hogy megmaradjon a szakszerűsége is, ugyanakkor közérthetőnek is kell lenni, több vádlottas, bonyolult ügyeket is lényegre törően kell elmondani. Azt sem könnyű kiválasztani, hogy mi tarthat számot a közvélemény érdeklődésre, hiszen egy bírónak az lehet, hogy már a századik hasonló ügye, a sajtónak mégis érdekes lehet. A rendőr csak a nyomozásról beszél, az ügyész a vádat ismerteti, a bírósági szóvivőnek pedig mindezt az ítélettel együtt úgy kell összefoglalnia, hogy abból a védelem érvei is kitűnjenek. A szóvivő legyen határozott, akit nem lehet zavarba hozni. Ez a feladat némiképp hasonlít ugyan a bírói munkára, de külön szakma, amit meg kell tanulni.

Állandó és váratlan feladatok

Köves Péter tűzoltó törzsőrmester, a Tolna megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság sajtószóvivője. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bolyai János Katonai Műszaki Kar védelmi igazgatási szakán végzett.

– A legfontosabb feladatom a lakosság informálása katasztrófavédelmet érintő eseményekről, gyorsan és szakszerűen. Káresetek, rendezvények, megelőzésre irányuló közlemények eljuttatása a célközönséghez, ugyanis sok esetben kisebb odafigyeléssel megelőzhetőek lennének a balesetek, tragédiák. A katasztrófavédelmet a nyomtatott sajtón, televízión, rádiókon kívül a digitális világ fejlődése is támogatja a hírek célba juttatásában. Ezeknek megfelelően széles körben, a korosztályokat is figyelembe véve igyekszünk eljuttatni az információt a társadalom széles rétegeihez. Kihívást jelent, hogy mindenki meg legyen szólítva, és hogy az érintettek le is szűrjék a számukra fontos információkat. A munka érdekessége, hogy a rendszeres feladatokon kívül sok, előre nem látható, be nem tervezett munkával kell megküzdeni. Ilyen volt legutóbb Dunaföldváron, a bioetanolt előállító gyár üzemzavara. Jó érzés, hogy bemutathatom a tolna megyei lakosságnak a készenléti állomány egy részét. Ők a hétköznapi hősök, akiknek köszönhetően nyugodtan hajthatják álomra a fejüket az állampolgárok. Az alkotói kreativitás kibontakozására is adódik lehetőség.