A lódarazsak „csapdába ejtették” a családot

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Lódarazsak keserítették meg egy család életét az elmúlt napokban Kocsolán. A segítségül hívott „szakember” azonban ahelyett, hogy megoldotta volna a problémát, csak nagyobb kárt okozott. Rácz Szabóné Takács Tünde elmondta, hogy az otthonukban a főzőfülkében, a spájz fölé költöztek be a lódarazsak, amelyek kiirtásával egy pécsi férfit bíztak meg, aki az interneten hirdette magát. Az azonban csak a kiérkezésekor derült ki, hogy az illető nem számlaképes. A munkát két flakonnyi rovarirtó spary-vel akarta elvégezni, valamint megbontotta a nádszövetes mennyezetet, és kivette onnan a fészket. A lódarazsak azonban visszatértek, támadták a családot, sőt, ahogy Rácz Szabóné Takács Tünde fogalmazott: bezárták őket a két szobába, ahonnan nem mertek kijönni. Az volt a szerencséjük, hogy az épületnek két bejárata van. A házban egyébként öten élnek: három felnőtt, egy iskolás korú fiú és egy két hónapos kisbaba. Az eredménytelen munkáért fizettek a férfinak, akit azóta nem tudnak elérni.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A család végül a decsi Molnár Dánielhez, a Hornetclean Ktf. vezetőjéhez fordult. A szakember elmondta, hogy az először megbízott illető hiába fújta a fészket és annak helyét napközben spary-vel, hiszen a darazsak csak este térnek vissza a helyükre, addigra pedig a szer elpárolog. Ráadásul a boltokban kapható darázsirtó szerek ekkora létszámmal nem bírnak el. A szakszerű megoldás, hogy három apró lyukat fúrnak a plafonba, és azokon keresztül port juttatnak be. Ez az anyag hosszútávú hatással bír, és később is elpusztítja darazsakat. Molnár Dániel azt tanácsolta, azokat, akik spray-vel szeretnék elvégezni az irtást, valamint nem tudnak számlát adni, azonnal el kell hajtani, hiszen nem megbízhatóak. A munkáért nem kért pénzt, mondván, így is elég nagy kárt szenvedett a család. Rácz Szabóné Takács Tünde elmondta, hogy az étkező plafonjának a fele szakadt le, segítségükre az önkormányzat van.

Horváth Zoltán polgármester elmondta, hogy a 20 ezer forintos egyszer adható rendkívüli települési támogatást nyújtják a családnak, amely már megrendelte a javításhoz szükséges léceket és gipszkartont Tamásiból. Ezek fuvarozását a polgármester magára vállalta, és a tervek szerint ma elkészülhet a javítás.

Borítófotónkon: Molnár Dániel német darazsak nemrég kiirtott fészkével