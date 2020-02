A magyarság mindig megőrizte a reményt

Csendes ünnepségeken emlékeztek tegnap Bonyhádon és Dombóváron a kommunizmus áldozataira, és mindazokra, akiket megfosztottak a szabad cselekvés és választás lehetőségétől.

A magyar kormány húsz évvel ezelőtt nyilvánította február 25-ét emléknappá. A Független Kisgazdapárt főtitkárát, Kovács Bélát 1947-ben ezen a napon tartóztatták le, és kezdetét vette a szörnyű uralom.

A Fidesz helyi szervezete csendes megemlékezést tartott Dombóváron a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője beszélt a Rákosi- és Kádár rendszerek okozta veszteségekről. Elmondta, hogy a kommunista diktatúra halálos áldozatainak a számát világviszonylatban százmillióra becsülik. Ennyien vesztették életüket éhínségben, kényszermunkában vagy kegyetlen kivégzés során. Azonban jóval többre tehető azoknak a száma, akiket a diktatúra hétköznapi valósága testileg és lelkileg megnyomorított. A rendszer áldozata volt az is, akit csoport-, politikai- vagy vallási hovatartozása miatt üldöztek, mindenki, akit megfosztottak a szabad cselekvés és választás lehetőségétől.

Ma már egy erős, folyamatosan épülő nemzetről beszélhetünk, emelte ki Potápi Árpád János. A szabadságvágy és a remény mindig megvolt a magyarokban, amely akkor és most is segíti abban, hogy megvédjük kultúránkat, keresztény értékrendünket, és ne veszítsük el hitünket, szabadságunkat.

Bonyhádon, az Országzászlónál Tóth Bence történelemtanár mondott beszédet a kommunizmus áldozatainak emléknapján.

– Behódolva, csak az egyéni érdekeket szem előtt tartva is lehet élni, de az önzés újabb önzést szül, ez pedig begyűrűzik a családokba és a társadalom szövetét bomlasztja – figyelmeztetett. – Ám azok, akikre most emlékezünk például szolgálnak ahhoz, hogyan éljünk, ez pedig értékrendünkbe épülve erőt ad számunkra. Napjainkban is fontos a kiállás az értékek mellett, hogy a múlt borzalmai még egyszer ne fordulhassanak elő. Már csak azért is, mert Európában, főleg a nyugati országokban vannak magukat kommunistának valló, hatalommal bíró pártok – tette hozzá.

Szekszárdon csütörtökön 10.30-tól lesz megemlékezés a Babits Mihály Kulturális Központban. Ács Rezső polgármester mond emlékező beszédet, majd dr. Szerencsés Károly egyetemi docens Magyarország: a kommunizmus áldozata címmel tart előadást.