A mai, modern orvostudomány legnagyobb húzása a védőoltás

Két háziorvosi körzet van a Nagydorogon. Az egyikben, közel ötven éve dr. Regős György rendel. A másik sokszor volt betöltetlen, s olyankor ott is ő helyettesített, vagyis a település mind a háromezer lakója hozzá tartozott. A 78 éves orvos meggyőződése szerint a koronavírus-járványnak csak az átoltottság vethet véget. Maga is olt a faluban heti 20–40 személyt.

– Nem áll rendelkezésünkre olyan lista, hogy kik a megye legrégebben praktizáló orvosai, de ön valószínűleg bent van az első ötben. Milyen volt az orvosi munka pályakezdésekor, fél évszázaddal ezelőtt?

– A hetvenes években – emlékszik vissza dr. Regős György – a körzeti orvos dolgozott reggeltől másnap reggelig. Volt ugyan rendelési idő, de rendelkezésre kellett állni az előtt és az után is. Hétvégén is. Ez az állapot körülbelül tizenöt évig tartott. Eleinte két felnőtt- és egy gyermekorvosi praxis működött Nagydorogon, aztán a gyermekorvosi megszűnt, és mivel a kollégám a másik körzetből nyugdíjba ment, a háziorvosi ellátás egésze rám hárult. Csak átmenetileg jött valaki, többnyire én helyettesítettem, s olyankor az egész lakosság, háromezer ember tartozott hozzám. Néha Sárszentlőrincen és Györkönyben is helyettesítettem. Engem viszont még soha sem kellett helyettesíteni.

– A Covid miatt most újra reggeltől-reggelig tart a munkaidő?

– Megszaporodott a feladat, az biztos. Betegek és kontaktok jelentése, figyelemmel kísérése, táppénzre vétele. Oltás szervezése: kik kapják a vakcinát helyben, kiket irányítsunk az oltópontra. Közben megoldani a felmerülő problémákat – a telefonszám nem pontos, az érintett nincs otthon, ő ezt nem akarja, s a többi –, s mire estére végre összejön a névsor, beírni egy táblázatba, tajszámmal és más adatokkal ellátva elküldeni. Helyben heti húsz-negyven oltást adunk, az oltóponton ennél lényegesen nagyobb a forgalom. Az oltóanyagot mindig személyesen hozom el Paksról. A körzetem 1906 főből áll, közülük életkorukból adódóan 1600-an regisztrálhatnának, de csak alig több mint fele tette ezt meg. Beoltva eddig 540-en vannak, s még 310-en várnak a sorukra a jelentkezők listáján. Sok a munka, de szívesen csinálom, mert hiszek az oltásban. Ennek a bezárt, maszkos világnak csak így tudunk véget vetni.

– Mindig orvos akart lenni?

– Az apám határozottan erre a pályára irányított. Jó tanuló voltam, érdekelt a földrajz és a történelem is. Szívesen lettem volna tanár, de szót fogadtam, s ezt a hivatást választottam. Nem éreztem volna nagy csapásnak, ha nem lehetek orvos, de megszerettem, s igyekeztem magas szinten művelni a mesterségemet. Ennek élek. Van fólia­sátram paprikával, paradicsommal, uborkával. Kikapcsolódásnak remek, ám alapvetően a gyógyító munka érdekel. Hosszabb távon nem tudnám magam mással elfoglalni.

– Lépést tart a korral?

– Igyekszem. A két fiam informatikus; sokat segítenek. Egyébként minden orvos rendszeresen jár továbbképzésekre, és ötévente vizsgát kell tenni. Igaz, hogy hetvenöt éves kor fölött már felmentést kapunk a licencvizsgák alól, de engem most is érdekelnek az újdonságok. Nagyot fejlődött a szakma. A szívátültetés szinte mindennapos dolog, és olyan modern képalkotó eljárások állnak rendelkezésre, hogy csak ámulunk és bámulunk. De mégis, az orvostudomány legnagyobb húzása a védőoltás! Eltűntek olyan betegségek, amelyek korábban fél Európát kiirtották. Magyarországon élen jár, példás a fegyelem e téren. A gyerekek tizenhárom kötelező védőoltást kapnak, és az ellen senki nem lázadozik. Azt kellene most is megérteniük az embereknek, hogy az elv itt, a koronavírus-járványnál is ugyanaz. Küzdünk a fertőzés terjedése ellen. Még nincs benne nagy gyakorlatunk, sok tapasztalatunk, mert kevés idő telt el, de azt biztosan tudjuk, hogy az átoltottság a megoldás.

A háziorvos az egészségügy mindenese, mindenhez ért Dr. Regős György 1943-ban született Szekszárdon. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát 1967-ben. Később belgyógyász szakvizsgát is tett. Dolgozni a szekszárdi kórházban kezdett. Öt év elteltével, 1972-ben került Nagydorogra, ahol még most is praktizál. Jövőre lesz ötven esztendeje, hogy elkezdte az ottani rendelést. Házas, két fia és öt unokája van. A felesége az asszisztense. Szereti a munkáját, bár nem azok közé tartozik, akik gyermekkoruktól kezdve orvosok akartak lenni. Szorgalmasan tanult, és több évtizedes gyakorlatot szerzett. Azt tartja, hogy a háziorvos az egészségügy mindenese, s ennek megfelelően mindenhez ért – a testhez, a lélekhez, az emberhez – megfelelő módon. Pontosan tudja azt is, hogy a helyben nem gyógyítható bajjal hová kell irányítani a beteget. Ismeri páciensei felmenőit, családi környezetét, van ahol négy-öt generációt kezelt már.

Borítóképünkön: a rendelőben dr. Regős György, aki a hetvenes évek eleje óta a nagydorogiak háziorvosa. Koronavírus ellen is olt, hetente húsz-negyven embert