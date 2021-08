A megye iskolaigazgatói normális tanévben bíznak

Még békés a helyzet, nem kötelező a maszk, csupán a kórházakban és néhány, a vírus támadásától különösen óvott helyen. De szaporodnak az aggasztó hírek, sok országban meredeken emelkedik a megbetegedettek száma.

Ezt ne hagyja ki! Semmi keresnivalója a genderideológiának az óvodákban és iskolákban

Hogy mit hoz az ősz, azt lehetetlen előre kiszámolni. Reméljük, megússzuk, de fel kell készülni a rosszra is. Lehet, hogy szeptembertől újra az iskolákban tanulnak a diákok, de előfordulhat, hogy megint az internet közvetít tanárok és diákok között. Számítanak-e erre is, kérdeztük a megye több iskolájának igazgatóit.

Pakson remélik, hogy normálisan, a hagyományoknak megfelelően kezdődik és telik majd el az új tanév, de felkészültek a legrosszabbra is, mondta Pulainé Galambos Erika, a Deák Ferenc általános iskola igazgatója. Ha netán mégis komolyabb méreteket ölt a járvány, s be kell zárni az iskolát, átállnak tantermen kívüli, digitális tanrendre. Ez már a harmadik, ha erre sor kerülne, úgyhogy van bőven tapasztalatuk, a diákok s a szülők is tudják, mi a feladat. Az iskolában kidolgozták, hogyan kell esetleg átállni a digitális oktatásra. A váltás első alkalommal sok gondot okozott, mikor másodszor kellett átállni, már sokkal könnyebben ment. A harmadik technikailag biztos simán menne, de ez okozná a legsúlyosabb lelki terhet mindenkinek.

Beszélt arról is, hogy a szülők gyakran érdeklődnek, de nem tud nekik sem pontos választ adni. Az iskolát fertőtlenítették, és reméli, nem kell majd bezárni. Úgy lenne jó, mert van a tananyagból is pótolnivaló, hiszen a digitális oktatás jóval kevesebbet adott, mint adott volna a hagyományos iskola. Az átállás az első osztályos és a nyolcadikba járó diákoknak okozott és okozná az új tanévben is a legtöbb gondot.

Szekszárdon a Garay-gimnázium igazgatója, Heilmann Józsefné optimista. A diákok nyolcvan százaléka már megkapta az oltást. A napokban felmérték, az augusztus 31-i kampányra, amikor a 12–18 év közöttiek kapják meg az oltást, csak kevesen jelentkeztek, mert legtöbben úgy látták jónak, vagy mert az utazáshoz kellett, már korábban beoltatták magukat. Persze, ha mégis magasra csap a vírus sokat emlegetett negyedik hulláma és a miniszter elrendeli a tanórán kívüli digitális oktatást, átállnak e-learningre, de bíznak abban, hogy nem kerül arra sor. Az óvatosságra ügyelnek. Ha kell, lesz fertőtlenítés, hőmérőzés, még maszk is, de nem szeretnének üres osztályokat.

Bonyhádon a Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, Steiner Krisztián úgy tervezi, hogy normál, jelenléti oktatással folyik majd a hamarosan kezdődő tanév. A pedagógusok jelentős része megkapta az oltásokat, ők védettek a vírussal szemben, a gyerekeknek most van oltási kampány, így remélhetően nem lesz akadálya a rendes tanításnak. A 16 év felettiek legtöbbje már megkapta az oltást, a 12–16 év közöttieket mostanában oltják, és a tanévkezdés előtt még lesz egy akció, amikor az iskolában akárki megkaphatja az oltást.

Ami a legrosszabb esetben kényszerű átállást illeti, abban sajnos már gyakorlatot szereztek, a második már gördülékenyen ment. Informatikai eszközökkel tudnak segíteni a gyerekeknek, hiszen, ha nincsenek tanulók az informatikai tantermekben, szabadak a gépek, s akinek nincs otthon laptopja vagy tabletje, kap az iskolától.

– Bár az átállásban már nagy rutinunk van a három hullám után – kezdte Prischetzkyné Márkus Emőke, a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule igazgatója –, de mi bízunk abban, hogy a negyedik miatt nem kell bezárni az iskolát, s a teljes tanévet a normális, korábban megszokott módon sikerül végigvinni. Ebben reménykedik minden kollégája, azért is, mert legtöbben be vannak oltva, s a 12 évesnél idősebb gyerekeket is viszik a szülők. Viszont, ha nem így lesz, nagy rutinunk van az átállásban, s bár nagyon féltjük a diákokat, különösen a kicsiket, de meg tudjuk oldani az online oktatást. Legnagyobb gond a leendő harmadik osztályosokkal lenne. Ők elsősök voltak, mikor kezdődött a járvány, kimaradt fél év, a nemrég zárult tanévben pedig előbb karantén miatt, márciustól pedig az általános e-learning miatt otthon kellett maradjanak. De féltjük a nyolcadikosokat is, mert az előző évben tapasztaltuk, hogy nem volt, nem lehetett tökéletes felkészültségük a felvételi vizsgára. S ha ősszel megint be kell zárni az iskolát, a jövőre végzők is így járnak.

Tamásiban a Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda régi új igazgatója is vázolta az elképzeléseket, lehetőségeket. Pécsi Sándor elmondta, felkészültek maszkkal, fertőtlenítőszerrel, hőmérőkkel, hogy az oktatási hivatal utasításának megfelelően megóvjanak mindenkit a vírus újabb, delta formájától. Ha ismét át kell térni az online oktatásra, azt is gond nélkül megteszik, az náluk extra jól működött. A készségtárgyakat tömbösítették, az elméleti tárgyakat digitálisan oktatták. Mindenkinek volt számítógépe, egy budapesti cégtől kaptak laptopokat ajándékba, s akiknek otthon nem volt, használták azokat.

Az új igazgatót, Nagy Rolandot, aki korábban Dombóváron tanított, augusztustól nevezte ki a pécsi megyéspüspök a tamási iskola élére. – Jelenléti oktatásra készülünk – mondta –, de semmit nem lehet előre tudni, s ha ősszel is bekövetkezik egy válságos vészhelyzet, akár egyik napról a másikra megvan a lehetőség az átállásra.

Lesz gólyatábor Van B terv is Szekszárdon a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán arra az esetre, ha a járvány súlyosabbá válását követően át kell állni ismét az online működésre, mondta dr. Szécsi Gábor dékán. Ha rigorózusabbá válnak az előírások, akkor a karon vagy hibrid, vagy online formában bonyolítják a tanév első félévét. Az előadásokat az interneten nézik a hallgatók, a hibrid forma pedig azt jelenti, hogy jelen lehetnek a hallgatók, de akik kérik, e-learningen folytathatják tanulmányaikat. Egyelőre még úgy készülnek, hogy a hagyományos formát követhetik. Lesz gólyatábor és nyilvános tanévnyitó. A gólyatábor pedig a korábbiaknál népesebb lesz, s nem csak azért, mert rekordot döntve minden eddiginél több elsőéves kezdhet tanulni a karon, hanem azért is, mert a hónap vége felé az egyetem jogi karára felvettek tábora is Szekszárdon lesz.

Borítókép: A szekszárdi Baka István Általános Iskolába is megérkeztek már az előttünk álló tanév tankönyvei