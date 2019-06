A megyenapon adják át az idei kitüntető díjakat, a házigazda Paks lesz

A költségvetés módosításáról, pályázat benyújtásáról, a megyei értéktár bizottság idei első féléves munkájáról tárgyaltak a Tolna Megyei Önkormányzat hétfői közgyűlésén. Többek között tájékoztató hangzott el még a Sió csatornán megvalósuló komplex turisztikai fejlesztésről is.

A Vármegyeházán ülésezett hétfőn délelőtt a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése. A megyei önkormányzat költségvetésének mintegy 16 milliós növekedéséről is szó esett, ahogy az értéktár bizottság elmúlt féléves munkájáról, valamint projektekhez kapcsolódó aktualitásokról. A gazdasági kérdések mellett, zárt ülésen döntöttek arról is, hogy az idén kik kapják meg a megye kitüntető díjait, tájékoztatta lapunkat Tóth Róbert, a megyei önkormányzat kabinet vezetője.

A költségvetés főösszege immár 1,311 milliárd forint, ami a negyedéves felülvizsgálat alkalmából derült ki. A büdzsét növelheti – a megyéknek a minisztérium által kiírt 300 millió forintos pályázati keretösszegből Tolna megye által igényelt 12,8 millió forint is, amennyiben a pályázatot kedvező elbírálásban részesítik.

A Sió komplex fejlesztésével nő a megye turisztikai vonzereje, és a folyó közvetlen környezetét is számos újítás érinti. Az összefogásban megvalósuló program több szálon halad előre, aminek eredményeképpen mind a vízi, mind pedig a kerékpáros turizmus fellendülhet a térségben. A Sió menti települések, a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület és a megye közös projektje alapvetően a folyóra és a térségére, valamint az ott fellelhető értékekre fókuszál, turisztikai attrakciókat létrehozva.

Egy másik téma is volt a közgyűlési ülésen: a „Tolna Megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című EFOP (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program) projekt. A 65 milliós program 2021. áprilisáig tart, és a megyei önkormányzat által kialakított koordinációs és konzultációs rendszernek köszönhetően aktívan segíti a felzárkózást. Negyedévenként megyei felzárkózási fórumra kerül sor, valamint az érintett szakterületek képviselői munkacsoport üléseken dolgoznak együtt. A megye szakmai együttműködő partnere a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Tolna Megyei Kirendeltsége.

A megyei értéktárban több mint négyszáz érték van

Múlt nélkül nincs jövőnk, mondta Fehérvári Tamás, a közgyűlés elnöke. Az értékőrző misszió országos szinten is élvonalbeli, amelyet a dr. Say István értéktár bizottsági elnök által sorolt tények támasztanak alá. Tolna megye 109 településének több mint fele: 64 közösség vesz részt e munkában. A megyei értéktárban immár 423 érték szerepel, amely a legaktívabb értékfeltáró közösségek tevékenységét dicséri, úgymint: Decs, Bogyiszló, Báta, Medina, Tengelic, Hőgyész, Kölesd és Sióagárd. A városokat tekintve Szekszárd és Paks járnak az élen. Dr. Say István beszámolóját a közgyűlés egyöntetűen elfogadta. Szó esett arról is, hogy a június 28-i, szekszárdi „Vár a megye” programon jelentik be, idén mely értékek érdemelték ki a Tolnaikum címet.

A nyilvánosságot kizárva hozták meg a döntést, hogy a megyei kitüntető díjakat kik vehetik át az idei megyenapon, melynek Paks lesz a házigazdája.