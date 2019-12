A menhelynek gyűjtöttek a gyerekek

Ezt ne hagyja ki! Hidegtálat készít a szilveszteri bulira? Íme a legjobb receptek!

A kölesdi református hittanos gyerekek gyűjtöttek a Szekszárdi Állatmenhely javára. Az ötlet Kellényi Barnabástól származik, akit dr. Görgey Géza lelkipásztor, no meg a gyerekek is segítettek. Az adománygyűjtésben több helyi vállalkozó is szerepet vállat, és támogatásuk mellett agitációval is segítették a kezdeményezést. Még a helyi fodrász üzletben is lehetett adományokat leadni.