A mérleg leadásának határideje nem változott

A sportköröket és más civil szervezeteket érintő kérdést tett fel lapunknak Hepp Ádám, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület titkára. Ennek lényege, hogy május 31-ig a cégbíróságon letétbe kell helyezni az elmúlt évi mérleget és a pénzügyi beszámolót, amelyeket a közgyűlésnek kell elfogadni. Közgyűlést viszont ebben a koronavírus miatti rendkívüli helyzetben nem lehet összehívni.

Kérdésünkre dr. Kovács Ildikó, a Szekszárdi Törvényszék sajtószóvivője elmondta, hogy 2020. április 10-én hirdették ki az e témára is vonatkozó 102/2020. (IV. 10.) kormányrendeletet. Ebben sok egyéb mellett arról is rendelkeznek, hogy elektronikusan is le lehet bonyolítani a döntéshozó szervek üléseit, a közgyűléseket, a küldöttgyűléseket és a részközgyűléseket is, még abban az esetben is, ha erre vonatkozó szabályt a szervezet alapító okirata nem tartalmazott. A közgyűlés a tagok személyes részvételével nem tartható meg, még abban az esetben sem, ha az ülést korábban már összehívták. A veszélyhelyzet ideje alatt a mérleg és a pénzügyi beszámoló elfogadásáról, valamint a felelős gazdálkodás körében halaszthatatlan kérdésekről a közgyűlés helyett a jogi személy ügyvezetése határoz. A beszámolók letétbe helyezésének határideje nem változott, továbbra is május 31.

Arról is szó esik a kormányrendeletben, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a döntéshozó szervek ülései milyen szabályok mellett tarthatók meg. Bővebb információk és a jogszabály szövege elérhető: https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/tajekoztatas-civil-szervezetek-donteshozo-szerveinek-veszelyhelyzetben, tájékoztatott a szóvivő.