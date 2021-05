A mezőgazdasági munkák is folytatódnak Hőgyészen

Ezt ne hagyja ki! Rendbe hozza a fővárost a kormány – három nagyberuházást is átvállal az önkormányzattól

Máté Szabolcs, Hőgyész polgármestere beszámolt a település fontosabb történéseiről a közösségi oldalán. Ismertette, hogy ha a pandémiás helyzet engedi, pünkösdkor a Német Nemzetiségi Egyesület kitáncolja a májusfát. Az egyesület a fát a nemzetiségi önkormányzattal állította május elsején. A májusfa kivágásában az önkormányzat foglalkoztatottjai is közreműködtek, valamint ők szállították azt a helyszínre is.

A polgármester a településen történt legutóbbi lomtalanításról közölte, hogy sajnos sok szemét maradt az utcák végén. Ezeket a közfoglalkoztatottak összeszedték és elszállították. Hozzátette, hogy hiába söprik az utcát, ha továbbra is szemetelnek a lakosok. A szemétnek a kukában a helye. A lakossági hulladékot a hulladékudvar ingyen átveszi. Ismét és nyomatékosan kérte a hőgyészieket, hogy ne szemeteljenek, vigyázzanak a község tisztaságára.

A buszmegállót érintő csőtörésről elmondta, hogy azt az önkormányzat kijavíttatta. Az árkot azóta visszatemették, a környezetet helyreállították.

Az önkormányzat dolgozói a település közterületein hetente vágják a füvet. Emellett pedig a közterületekről ősszel behordott padokat jelenleg felújítják, festik, javítják. Rövidesen elhelyezik azokat a köztereken.

A buszmegállóval szembeni virágtartókereteket is átfestették, a felújítás után pedig ezek a keretek is a helyükre kerülnek. Máté Szabolcs polgármester az óvodával kapcsolatban ismertette, hogy a kopott körhintát és a kinti csapot is átfestették, valamint összeszedték és elszállították a levágott faágakat. Az epresben is folytatódnak a mezőgazdasági munkák. Annak során újra kigyomlálták, valamint folyamatosan locsolják a növényeket. Bíznak a jó termésben. A mezőgazdasági területeken a takarmánykukorica vetése is megtörtént. A tavaly telepített bodzást is megkapálták, kigazolták, és talajmarózták.

A polgármesteri hivatal épületének belső felújításával szépen haladnak, a munkák rövidesen befejeződnek.

Máté Szabolcs polgármester arra is kitért, hogy az önkormányzat felhívására sok takaró, tál és egyéb hasznos dolog érkezett a szekszárdi kutyamenhely számára, ezeket rövidesen elszállítják.

Borítókép: Lefestik a köztéri padokat Hőgyészen