A miskolci lánglovagok nyerték az idei Tűzkakast

A Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság csapatának győzelmével zárult a a XXIV. Tűzkakas Országos Tűzoltó Strandfoci torna. A döntőt az elmúlt hétvégén rendezték Pakson, az Ürgemezei Strandon.

Huszonhat csapat, négyszáz versenyzője mérkőzött meg egymással, összesen hetvenegy meccsen az elmúlt hétvégén Pakson, az Ürgemezei Strandon, ahol a XXIV. Tűzkakas Országos Tűzoltó Strandfoci Vándorkupát rendezték. Az időjárás kedvezett a csapatoknak, hiszen a vihar végül elkerülte Paksot. A nap ugyan csak rövid időre bújt elő a felhők mögül, de így legalább a kánikula sem nehezítette a labdarúgók dolgát.

Boros Brigitta, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, a szombati selejtezőket követően vasárnap már egyenes kieséses rendszerben zajlottak a mérkőzések. Akárcsak tavaly, idén is a miskolci, az ózdi, a kiskunhalasi és a pécsi tűzoltók jutottak a legjobb négy közé. Az elődöntők kemény küzdelmet hoztak. Az egyik ágon a 2018-as győztes pécsiek mérkőztek meg az ózdi kollégákkal. A meccs 2–1 arányú ózdi győzelmet hozott, míg a másik ágon a Miskolc–Kiskunhalas mérkőzés 3–1-es végeredménnyel zárult, így eldőlt, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe kerül idén a vándorkupa, és a döntő után az is világossá vált, hogy a Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság csapata viheti haza. Az Ózd ellen vívott mérkőzés rendkívül izgalmasan alakult, és összesen ötször találtak be a kapuba a csapatok. A miskolciaknak háromszor, az ózdiaknak kétszer sikerült a gólszerzés a fináléban. A bronzmeccsen a kiskunhalasi csapat 2–0-ra győzte le a pécsieket.

A nevezők között voltak a bajai, a barcsi, a dombóvári, a kecskeméti, a keszthelyi, a kiskunhalasi, a komlói, a miskolci, a mosonmagyaróvári, az ózdi, a pécsi, a sárbogárdi, a siófoki, a szekszárdi, a szentendrei és a székesfehérvári, valamint az Orosháza-Mezőkovácsháza és a Csongárd-Szentes hivatásos tűzoltó-parancsnokság csapata, a paksi hivatásosok és az Atomix Kft. közös gárdája, a Véd-SZ Kft. Dunaferr létesítményi tűzoltói, a Vas megyei igazgatóság, a kiskunmajsai őrs és az Országos Katasztrófavédelmi Sport Egyesület csapata, továbbá a Pécsi Tűzoltók, a Jászberényi Csikók és a Jászberényi Öregfiúk nevű csapatok.