A múlt fellelhető értékeit mutatja be a felújított tájház

Átadták a felújított és kibővített német tájházat a völgységi településen.

Az ünnepségen elhangzott, a rekonstrukció a teveli kisebbségi önkormányzat, a helyhatóság, szponzorok és az Eppel János Német Nemzetiségi Egyesület összefogásával valósult meg. Dr. Antal Tamásné kórusvezető elmondta, már 1990-ben, a német kör megalakulása után – akkor egy időszaki kiállítás nyílt – megfogalmazódott, hogy jó lenne egy, a múlt még fellelhető értékeit bemutató állandó tárlat. Az idősek napközi otthonaként funkcionáló épületet 2000-ben adta használatba az önkormányzat, benne először egy székely szobát alakított ki a Teveli Székely Kör, majd 2001-ben nyílt meg az állandó német kiállítás. Néhány év szünet után lett ismét megoldva a működtetés és a három helyiség berendezése (tiszta szoba, konyha, kiállítótér).

Antal Tamásné hozzátette: a gyűjtemény főleg a falubeliek felajánlásaiból jött össze, az épület tagozódásában mutatja a régi parasztház jellegét. Az előző kiállítást Möszmer Márton és felesége gondozta, az új gyűjteményt annak köszönhetően tudták létrehozni, hogy Antal Dezső és felesége elvállalta a gondnokságot. Az egyesület tervei között szerepel egy olyan ház pályázati forrásból történő megvásárlása, amely külső jegyeiben is mutatja a német nemzetiségi jelleget.

Héri Lászlóné polgármester beszédében kiemelte, 2013-ban útbeszakadás miatt az egész épület használhatatlanná vált. A mostani újranyitás jó példa arra, hogy egy használaton kívüli építményt is fel lehet újítani. A sváb és székely szoba feladata, hogy régi eszközöket, muzeális értékű tárgyakat mutassanak be. A hagyományok őrzése és ápolása követendő példát jelent az új utat kereső fiatalok számára is.

Krémer György, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNÖK) szekszárdi irodavezetője megjegyezte, divatos szó az identitás, amely minden népcsoport számára fontos. A fogalom legfontosabb attribútuma a nyelv átörökítése és a történelem. A Magyarországon élő tizenhárom elismert nemzeti és etnikai kisebbség közül a német a második legnagyobb, az identitás jó szolgálatot tehet, hogy megismerjék a svábok kultúráját. Helmut Kohlnak, a Német Szövetségi Köztársaság volt kancellárjának mondását idézte, amely szerint egy nép elveszti identitását, ha saját történelmét elhallgatja. A hasonló ünnepélyes alkalmak arra is jók, hogy a fiatalokkal megismertessék a magyarországi németség történetét.

Az átadó ünnepség után Márton-napi hálaadó áhítat kezdődött a Rozália-kápolnában, majd ezt követően kultúrműsor a művelődési házban. Fellépett a helyi Szivárvány Óvoda csoportja, a TEFE ifjúsági táncsoportja, a szekszárdi Ifjú Szív Tánccsoport, a madarasi Gyermek- és Ifjúsági Fúvószenekar, illetve vegyes kamararkórus, valamint a mecseknádasi Gerner-trió.