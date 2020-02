A munka ajtón kívül maradt

Filóné Ferencz Ibolya kezdeményezése hagyománnyá vált: Bonyhád polgármesterének szívélyes meghívására, akárcsak tavaly, most is fehér asztal mellett találkozhattak egymással a város mindennapjairól, történéseiről, fejlődéséről tudósító újságírók. A múlt hét végén a Temegén Étteremben tartott rendezvényen ez alkalommal nem a munka volt a központi témakör. Filóné Ferencz Ibolya, majd Vizin Balázs kommunikációs munkatárs egyaránt megköszönte, hogy a jelenlévők elfogadták az invitálást. Bár ez az egyedi évindító is része a közös együttműködésnek, mégis mindenkit arra biztattak, hogy – a felszolgált finomságok kóstolgatása mellett – használják ki az alkalmat jó hangulatú, kötetlen beszélgetésekre. Maguk is jó példával jártak elöl, miután a vacsora befejeztével, az ülésrend fellazulásával a hosszú asztalnál hol itt, hol ott helyet foglaló sajtósokkal társalogtak. A rendezvényről távozó vendégek mindegyike ajándékot vehetett át a polgármestertől, helyhez is illően a bonyhádi ízeket bemutató, szép kiállítású könyvet.