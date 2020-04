A munkát járványügyi szakember is segíti Dombóváron

Dombóváron járványügyi szakembert alkalmaz az önkormányzat a vírus terjedésének lassítása és a veszélyeztetett korcsoport megóvása érdekében.

– A járvány terjedésének lassítása, valamint a veszélyeztetett korcsoport biztonságos ellátása szorosabb együttműködést és szigorúbb szabályok betartását teszi szükségessé. Fontosnak tartottam, hogy járványügyi szakembert vonjunk be a felmerülő mindennapi problémák megoldásába, a veszélyhelyzetben kialakult szakfeladatok ellátására – emelte ki Pintér Szilárd polgármester.

Hozzátette, valamennyi önkormányzati fenntartású intézményben azonnal megtörtént a közegészségügyi-járvány­ügyi szemle. Azóta is biztosítanak minden eszközt ahhoz, hogy a higiéniai előírások betarthatók legyenek. A szociális intézményekben, a közétkeztetést ellátó főzőkonyhán, illetve a gyermekintézményekben folyamatos a fertőtlenítés. A munkavállalóknak pedig biztosítják a védőeszközöket, valamint a munka közbeni kézfertőtlenítési lehetőséget.

A polgármester azt is fontosnak tartja, hogy a dolgozók minden aktuális információról tájékoztatást kapjanak. A vészhelyzet kapcsán bevezetett intézkedésekről elmondta, a kormányrendeletben meghatározottak szerint járnak el. Munkaidőben a hetven év feletti idősek és a mozgásukban korlátozottak számára biztosítanak két ingyenesen hívható zöld számot, amelyeken segítséget kérhetnek. Aki igényli, annak a hét minden napján kedvező, négyszázhetven forintos áron biztosítják az egyszeri meleg ételt, valamint megoldják a gyógyszer- és élelmiszer beszerzést is. Hétfő óta újabb hatvan ember segíti az idősek ellátást. Egy részük az ételkiosztásban tevékenykedik, másik részük az ellátással kapcsolatos feladatokat ellenőrzi, felhívja az időseket, illetve szükség esetén mentálisan is támogatja az egyedül élőket a krízishelyzetben.

Heti rendszerességgel fertőtlenítik a buszmegállókat az egyik helyi egyesület közreműködésével.

Március végén adománygyűjtést kezdeményeztek „Dombóvár összetart” elnevezéssel. Céljuk, hogy támogassák azokat a családokat, akiknek nincs tartaléka, és azokat a családokat, ahol egyik, vagy esetleg mindkét szülő elvesztette munkahelyét, vagy más okból nehezebben vészelik át ezt az időszakot. A befolyt összegből élelmiszerrel és tartós élelmiszerrel száznegyvenöt családot tudtak támogatni. Húsvét előtt, illetve a következő hetekben összesen százötven higiéniás csomagot osztanak ki.

A polgármester arra is felhívta a figyelmet, tisztában van vele, hogy egyre nehezebb a helyzet, és egyre több türelem szükséges az új szabályok betartásához, de csak így akadályozható meg a nagyarányú veszteség. Mindenkit arra kér, maradjon otthon, és töltse az ünnepeket szűk családi körben. Ehhez kíván mindenkinek kitartást és a lehetőségekhez képest meghitt húsvéti ünnepeket.

Borítóképünk illusztráció!