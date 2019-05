A murgai szavazat épp annyit ér, mint a tabódi vagy brüsszeli

Európa sorsa épp úgy múlik egy pici magyar település lakóin, mint a nagyvárosi polgárokon. Arra voltunk kíváncsiak, mit gondolnak erről Murgán és a Bonyhádhoz tartozó Tabódon.

Az országos átlagnál valamivel kevesebben, mentek el megyénkben szavazni. Incidens, rendzavarás sehol sem történt. Délután öt óráig Tengelicen a 3-as választókörzetben tizenöt, Szekszárdon a huszonnégyesben viszont közel hatvan százalékos volt a részvételi arány. De nem csupán a városokban, így a megyeszékhely vagy Tamási egyes körzeteiben tartották fontosnak az átlagosnál többen kinyilvánítani akaratukat, hiszen például Grábócon és Tabódon is negyvenhét százalék voksolt délután öt óráig.

Mint sok helyen, úgy Murgán is a határát jelző táblával együtt egy másikat is kihelyeztek: Európai falu. Az apró Tolna megyei település ezen a májusi vasárnap reggelen a legszebb arcát mutatta: a kertekben és az út mentén a virágok ezer színben, a fák lombja mély zöldben pompázott, a dombok pedig védőn ölelték a házakat. A kultúrotthon, ahol a szavazóhelyiséget kialakították, csendes volt, reggel fél nyolcig a szavazásra jogosult negyvenhét murgai közül mindössze egy valaki adta le a voksát. – Majd tizenegy körül többen érkeznek – mondták a szavazat számláló bizottság tagjai. Hozzátették: vasárnap van, senki sem siet.

A főutcán aztán egy mosolygós fiatalemberrel találkoztunk, Ignácz Attilával, aki készségesen elmondta, minden szavazáson részt vesz, így ezt sem hagyja ki. A kérdés, hogy miért is fontos ez a választás, meglepte, és azt válaszolta, neki mindegyik fontos. – Van egy párt, amelyik szimpatikus, most is az ő listájukra szavazok, ez ilyen egyszerű – állította. Közben pedig kerékpárral érkezett is a harmadik szavazó, Murga falugondnoka, Száraz József. A választásokat ő sem hagyja ki soha. Gyorsan végzett, Zombára sietett motocross versenyre. Előtte azonban még kinyitotta a templomot. A vendégházba már érkeztek vendégek Budapestről, nekik ígérte, hogy megnézhetik az épületet. Bennünket is beinvitált. A katolikus templomban már egy ideje nem volt mise, Szűz Mária szobrának lábához egy madár rakott fészket. A festett ablakokon keresztül színes árnyat vetett a napfény, Száraz József pedig egy egészen érdekeset mutatott: a szűzanyát és a kisded Jézust ábrázoló képet, amelyet a kereten lévő szöveg tanúsága szerint a murgai MKP szervezet adományozott a templomnak 1947-ben. Itt minden ilyen természetes, még az is, hogy az Európa Parlament választásának kimenetele a település lakóinak szavazatán is múlhat.

Így vannak ezzel a Bonyhádhoz tartozó Tabódon is, ahol száztizenheten járulhattak urnához. Egy idős hölgytől, Kimiti Józsefnétől kaptunk útbaigazítást, még mindig bőven kilenc óra előtt jártunk. Ő épp szavazásból sétált haza. Botra támaszkodva, mert mint mondta, házon kívül már inkább csak így jár. A választással kapcsolatban nevetve csak annyit mondott: elballagunk és kész, ráérünk.

Nem messze egy férfi kapálta nem mindennapi módon rendben tartott kertjét. Győrfi Mártonnak hívják, szívesen szóba állt velünk ő is. Beszélgettünk borsóról, barackról, fagyról és esőről, és az is kiderült, közel ötven éve előfizetője a Tolnai Népújságnak. Azt is elárulta, hogy a felesége főz, és majd ebéd után választanak.

A szavazóhelyiségben ottjártunkkor két férfi és egyikük felesége adta le voksát. Mindkét településen – bárkivel is beszéltünk – mindenki fontosnak tartotta a szavazatát, amely természetesen egyenértékű a kontinens nyugati felén vagy a nagyvárosokban élőkével és az országgyűlési képviselőkével is.

Utóbbiak közül Süli János tárcanélküli miniszter Pakson szavazott, és elmondta, jó lenne, ha minél többen keresnék fel a szavazóhelyiségeket. Arról is beszélt, hogy pártszövetségük támogatja, hogy minden állam önrendelkezési joga megtartásával lehessen az egységes Európa tagja, de nem egy egyesült államok része. Nem elhanyagolható kérdés szerinte a határok nyitva tartása sem, ezeket kívülről kell megvédeni, és a migrációt el kell utasítani, így ez a választás erről is szól.

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Bonyhádon járult urnához még reggel. Szintén úgy gondolja, szükséges, hogy minél többen támogassák a nemzeti erőket, hiszen ezen a választáson a tét a bevándorlás elleni álláspont, az erős nemzetek és a keresztény kultúra védelme, szemben az európai egyesült államokkal.

Horváth István Szekszárdon az Ady Endre szakképző kollégiumában választott délelőtt a családjával együtt. Mint kiderült, fia első szavazó, így nem csupán az ívet és a borítékot kapta meg, hanem ajándékként egy nemzeti színű karkötőt is. Horváth István az EP választással kapcsolatban elmondta, nem mindegy, milyen európai közösséghez tartozunk a jövőben, ezért a mostani szavazásnak igen nagy súlya van. A Fidesz-KDNP a nemzetállamokért és a keresztény értékekért áll ki.

Dr. Harangozó Tamás arról tájékoztatott, hogy az MSZP-Párbeszéd a szociális Európában hisz, amely polgárainak jár a közös uniós minimálbér, nyugdíj és az európai minimális egészségügyi ellátás közös európai forrásból. Szerinte ez a választás nem a gyűlölködésről, hanem a közös jövőről szól.