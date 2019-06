A művészeknek saját szobájuk lesz a nyaralóházban

Lázár Ervin író és felesége, Vathy Zsuzsa írónő nyugdíjas éveikben Kisszékelyben nyaraltak, részt vettek a település kulturális életében, a helybéliek tisztelték és szerették őket. A településen az elmúlt két évben rendeznek a tiszteletükre emléknapokat minden augusztusban. A művész házaspár egykori nyaralójának alapterülete közel száz négyzetméter. Az önkormányzat tavaly vásárolta meg az ingatlant. A felújításokhoz, a kulturális programokhoz, a minden augusztusban megrendezett emléknaphoz a pénzügyi forrást a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” pályázatból remélik.

– Tizenötmillió forintra pályáztunk, de az összeg nem lesz elég a teljes felújításhoz. Jelenleg a nyaraló tetőcseréje a legfontosabb, mert a törött cserepek miatt beázhat, és tönkremehet az egész ingatlan. A további terveink között szerepel a belső terek festése, az új padlóburkolat, a fészer- és kamrarészből a zuhanyzó és egy konyha kialakítása. Az emlékszoba mellett alkotószobát szeretnénk kialakítani, ahol a kortárs írókat, költőket, művészeket, képzőművészeket szeretnénk fogadni, és rövid tartózkodásra el is tudjuk majd szállásolni – mondta lapunknak Kisszékely polgármestere, Pajor Ágnes.

A villanyszerelés, vízszerelés, a régi ablak- és ajtókeretek megújítása, valamint a majd kialakított szobákba a szükséges berendezések vásárlása szintén a tervek között szerepel.

A kulturális programok tekintetében alkotóműhelyeket kívánnak meghirdetni, amely során kézműves foglalkozások, kiállítások, kiscsoportos, interaktív gyerekprogramok megrendezésében is gondolkoznak. Lázár Ervin meséi ihlette jelmezeket szeretnének készíteni, hogy aztán a gyerekek a híres nyaralóban élethű mesejeleneteket tudjanak előadni. Terveznek még biciklitúrákat Sárszentlőrincre, ahol szintén van Lázár Ervin-emlékház. Pajor Ágnes polgármester kihangsúlyozta, azt szeretnék, hogy a két ház ne ugyanazt nyújtsa, ezért van az, hogy Kisszékelyben a felújításkor az alkotóházra helyezik a hangsúlyt. Az önkormányzatot úgy tájékoztatták, hogy két-háromszoros túljelentkezés van a beadott pályázatok tekintetében, ennek ellenére remélik, hogy esélyt kapnak elképzelésük megvalósítására. Körülbelül két hónap múlva tudják meg az eredményt.

Menedzserre és székre is szükség van

A kisszékelyi Művelődési Házban nem tudják hellyel kínálni a vendégeket, mert alig van szék. Pajor Ágnes polgármester elmondta, hogy leginkább a helyiek adakozókedvének köszönhetően vannak székeik, de mindössze tíz-húsz darab, és azok is régiek, kopottak. Ezért a pályázatukban száz szék megvásárlásának a költségeit is megcélozták. A száz szék körülbelül egymillió-négyszázezer forintba kerül. Bízva a nyertes pályázatukban, még szeretnének felvenni egy programszervezőt, más néven települési menedzsert, aki külön foglalkozna a helyi turisztikai programokkal, tevékenyen részt venne a szervezésben, fogadná az érkező csoportokat. Ezért a leendő munkatárs egyéves bérére is kitértek a pályázatukban.