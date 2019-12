A napokban kapják meg csomagjukat a nyugdíjasok

A szekszárdi nyugdíjasok a napokban kapják meg azt a karácsonyi csomagot, amellyel a város önkormányzata szeretné kifejezni, hogy az idősek megbecsült tagjai a közösségnek. Mint azt Ács Rezső polgármestertől megtudtuk, tavaly háromezerhétszázan, idén négyezernégyszázan regisztráltak. A csomagokat ütemezetten adják át, az átvételhez pedig most is szükség van személyi igazolványra, lakcímkártyára vagy meghatalmazásra. A pakkokat a megyeszékhelyen működő idős klubok ajánlása szerint állították össze, hasonlóan, mint tavaly. Így több, mint kétezer forint értékben részben olyan dolgok kerültek bele, amelyet a nyugdíjasok akár tovább is adhatnak családtagjaiknak, például szaloncukor, nápolyi, illetve a háztartásban alapvető tartós élelmiszerek.

Ez a harmadik év, hogy a város csomagot ad az időseknek, a kiosztást csütörtökön kezdték el, és várhatóan jövő péntekig tart. Most is vannak olyanok, akik megjelentek a csomagért, de nem regisztráltak, ők akkor kaphatnak ajándékot, ha marad a pakkokból.