A Nefela védőszárnya alatt maradt a megye

Hideg- és melegfrontok váltják egymást, de eddig nagyobb jégkár nélkül megúsztuk az idei szezont. Idén először már április 15-től kezdte meg működését a jégkármérséklő rendszer. Június végéig csak Tolna megyében meghaladta a kétszáz órát a talajgenerátorok üzemideje. A következő napokban viharokra nem kell számítani.

Második éve működik az országos jégkármérséklő rendszer, melynek része a Baranya-Somogy-Tolna megyét korábban is ellátó Nefela Egyesülés is. Bereczky Károly meteorológus kérdésünkre elmondta, nagyon mozgalmas volt a május és a június is a Nefelához tartozó munkatársak számára. Az időjárási előrejelzést, a generátorokkal történő beavatkozások be- és kikapcsolásának idejét az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) határozza meg a három dél-dunántúli megyének is, mondta Bereczky Károly. Ebben a körzetben (a három megyében összesen) közel kétszáz generátor működik, ebből 176 maunális, vagyis ember által irányított. Minden generátornak van „gazdája”, vagyis elvállalta egy-egy személy, amikor megkapja a riasztást mobiltelefonon keresztül az OMSZ-től, akkor a lehető legrövidebb időn belül elindítja az ezüst-jodid párologtatását a generátorokon keresztül. Ennek segítségével mérsékelhető ugyanis a jégszemek nagysága, így a várható kár mértéke is.

A természeti kockázatok, így a jégkárok elleni védekezés évek óta húzódó, a jégverések alkalmával mindig vissza-visszatérő téma volt a hazai agráriumban. A Dél-magyarországi Jégeső-elhárítási Egyesülés (Nefela) kezelésében több mint negyedszázada működik eredményesen jégkármérséklő rendszer. Ennek a tapasztalatait kihasználva, valamint a gazdasági szempontok figyelembevételével célszerűnek látták a kormányzati és szakmaközi szervezetek, hogy megvalósuljon a teljes, országos lefedettséget biztosító rendszer. A védekezés ellenére az ország néhány pontján idén is hullott jégeső, ez alól Tolna megye sem volt kivétel, de jelentős jégkár idén eddig nem volt. A jégkármérséklő rendszert üzemeltetők többször is hangsúlyozták, jelenleg nincs olyan technológia, amellyel ez az időjárási jelenség teljes mértékben kiküszöbölhető.

Bereczky Károly elmondta, a múlt héten, illetve a héten megyénk fölé érkezett hidegfrontok nem okoztak esőt, csak lehűlést. Ennek az az oka, hogy a veszélyes zivatarfelhők és a szupercellák a múlt héten az ország keleti felében aktivizálódtak, a legutóbbi hidegfront pedig az országhatáron kívül rekedt. Az eső viszont már kellene a mezőgazdasági területekre, hiszen a kukoricák a nagy melegben kókadoznak, de a kiskertekben, a haszonnövényeknek, a dinnyének, a tavasszal ültetett szőlőoltványoknak már nagyon hiányzik a nedvesség.

Bereczky Károly elmondta, csak mérséklődött a meleg, jelentős lehűlésre nem kell a következő napokban sem számítani. Ma már újból harminc fok fölé emelkedik a hőmérséklet. A jelenlegi adatok szerint viszont a jövő héten hétfőtől újból hidegfront érkezik, és esőre is lehet számítani. Egyes elemzések szerint, a július visszafogottabb lesz kánikula szempontjából mint amilyen a június volt. Változékonyabb időt jeleznek a különböző meteorológiai modellek.