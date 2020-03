A nehézségek ellenére folyik a munka Ozorán

Az intézmények Ozorán is bezártak, de a munka folytatódik, közölte Nagy Istvánné polgármester. Az időseket és a gyermekeket is támogatják a községben. Szájmaszkjaik is vannak.

Az óvodai dolgozókat a hétfői naptól átcsoportosították. A konyhára is mennek segíteni, mert kétszázhetven főre kell naponta főzni, az ételt a szülők viszik a gyerekeknek. Az óvodai dolgozók másik része az idősek gyógyszerrel és élelmiszerrel való ellátásához járul hozzá a beérkező igények alapján. Harminc egyedül élő idős embert a szociális ellátórendszer karol fel, amelyben négy gondozó dolgozik.

A „Segítő Kezek az Idősek Biztonságáért” program keretén belül negyven idős lakost elektronikus csatornákon keresztül érnek el, akik ott tudják jelezni, ha gyógyszert kell kiváltani, élelmiszert beszerezni. Élelmiszercsomagokat osztottak a hetven év felettieknek és a tizennyolc év alatti gyereket nevelő háztartásoknak. Gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek halmozottan hátrányos helyzetű családok, melyek egy-egy tízkilós csomagra számíthatnak ebben az időszakban.

A budapesti központi szervezőkkel egyezkedik az önkormányzat, hogy ez a huszonnégy csomag miképp jusson el az érintettekhez. Az önkormányzat minden követ megmozgat, ha kell, elmegy a csomagokért, és a kiszállításukat is biztosítja.

A munka nem állt le Ozorán. A településen mezőgazdasági cégek vannak, amelyek munkavállalói változatlanul dolgoznak: a földeken muszáj.

A kézimunkaszakkör egyik lelkes tagja szájmaszkokat készített, mások mellett a konyhásoknak és a házi gondozóknak. Az ozorai lakosság komolyan veszi a járványhelyzetet, jellemzően otthon marad.

Dolgoznak tovább Az önkormányzat közel nyolcvan közfoglalkoztatottat alkalmaz, ők is dolgoznak tovább. Némi dilemmát okozott, hogy a kijárási korlátozással hétfőtől hogyan tudnak munkába menni, igazolást ugyanis még nem állítottak ki nekik. Ha a rendőr megállítja őket, munkaszerződésükkel igazolhatják magukat, ennélfogva az ő munkába járásuknak sincsen akadálya, bár most – iskolai tanítás híján – sok anyukának az iskoláskorú gyermekével otthon kell maradnia.

Borítókép: Készül az ozorai szájmaszk