A Nemzeti Konzultáció három napig még kitölthető

Hétfőig hosszabbították meg a Nemzeti Konzultáció kérdőívének visszaküldési határidejét. Interneten gyorsabb elküldeni. Jogász, festőművész és polgármester formált véleményt.

Dr. Deákné dr. Solymár Anna Virág jogász azt mondta: mindig nagyon örül neki, amikor a kormány Nemzeti Konzultációt indít. Az eddigieket is kitöltötte, a mostanit pedig különösen fontosnak tartja, hiszen a koronavírus-járvány összetartás nélkül legyőzhetetlen, ehhez pedig fontos, hogy a kormány tisztában legyen az állampolgárok véleményével. Ahogy eddig is, most is interneten töltötte ki a kérdőívet. Egyébként szerinte az első hullámot nagyon jól kezelte a kormány, és biztos benne, hogy a továbbiakban is hasonlóan jól fogja.

Baky Péter Munkácsy Mihály-díjas festőművész is megosztotta álláspontját. – Kitöltöttem, aláírtam, interneten, lévén postai helyzete igencsak elbizonytalanodott. Hadházy Ákos okán. Aláírtam, mert a mi rendszerváltásunkat annyian és oly aljas módon árulták el, hogy minden apró kis tégla, melyet a nemzeti oldal falába építhet az ember, beépítendő.

– Elárulták először azok a kommunisták, akik tevékeny részesei voltak a 89-90-es éveknek, majd a magukat szabad demokratának hazudó eszdéeszesek, majd azok, akik ’94-ben visszaszavazták a hatalomba a „horngyulákat”, majd utoljára azok, akik levezényelték a 2002-től 2010-ig tartó időszakot, s kiadták 2006 októberében a parancsot.

– Aláírtam, mert lehet, botor módon, de tartok a korona második hullámától. Aláírtam, mert szívem, lelkem, eszem ezt diktálta. Aláírtam, mert bár megkerülhetetlennek látszik, de nem szeretném, hogy unokáim részesei legyenek annak a káosznak, mely kezd eluralkodni a világban.

Fürged polgármestere, Barkóczi József és kilencvenkét esztendős édesanyja is kitöltötték mindegyik kérdőívet. A polgármester hasznosnak tartja a Nemzeti Konzultációt, mert az emberek véleménye általa részben megismerhető. Azt javasolja: akinek fontos az ország sorsa, töltse ki.