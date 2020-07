A nemzeti konzultáció visszajelzés a kormánynak

A járvány elleni intézkedések nagy társadalmi támogatottsággal bírnak, ezt lehet kifejezésre juttatni a nemzeti konzultáció kitöltésével.

Mire e sorok megjelennek, talán minden Tolna megyei háztartásba megérkeztek a nemzeti konzultáció kérdőívei. A témák között hangsúlyos a koronavírus-járvány kezelése, a gazdaság talpra állítása, de a kérdések érintik a migráció ügyét is. Ahogy azt a tájékoztatóban is írják, a járvány elleni intézkedések hatékonyak, amelyek nagy társadalmi támogatottsággal bírnak, ezért most különösen fontos az emberek véleménye.

– A bonyhádiak éppen most kapták meg postaládáikba a kérdőíveket – nyilatkozott lapunknak Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere. – Ám online megoldással már nagyon sokan kitöltötték azokat. Így tettem jómagam és a családom is. Városvezetőként tapasztalatból tudom: ha valamit legjobb szándékunk és tudásunk szerint szeretnénk megvalósítani, akkor nem árt tudni, hogy törekvésünk mennyire elfogadott a lakosság körében. Van-e támogatottsága, avagy nincs? Meggyőződésem, hogy ez nagyobb léptékben sincs másképp. A magyar kormány nem az első esetben alkalmazza a lakossággal való kapcsolattartás ezen formáját. A szavazópolgár alapvetően a választások idején fejezheti ki véleményét a kormány teljesítményével kapcsolatban, de ez a kérdőíves megoldás a választások közötti időszakban is segíti a döntéshozók munkáját.

Hasonló állásponton van Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter is , aki szintén arra buzdít mindenkit, hogy éljen a lehetőséggel, válaszolja meg a nemzeti konzultáció kérdéseit, és küldje vissza a kérdőívet. Mint mondta, Európában egyedülálló formája ez a véleménynyilvánításnak. Fontos, hogy nemcsak a választások alkalmával, a fülkében fejezheti ki a lakosság, mit gondol, hanem időről időre ily’ módon is. A kormány pedig visszacsatolást kap, amelyek erősítik a szándékait, hiszen lényeges, mindannyiunkat érintő témákkal kapcsolatban tesznek fel kérdéseket.

– A nemzeti konzultáció minden kérdésével egyetértek és elítélem mindazokat, akik ezt nemtelen módszerekkel támadják és akadályozzák, nyilatkozta Szily Lajos előadóművész. – A véleménynyilvánítás demokratikus alapjog, amely mindenkit megillet. A világjárványt a kormány jól kezelte, a tervezett intézkedések mind a járvány, mind a gazdaság talpra állítása tekintetében megfontoltak, meglátásom szerint támogathatóak. Különösen kiemelném az új családtámogatási rendszert, és annak további fejlesztését. Magyarország ezeréves keresztény kultúrával rendelkező ország, ezért migránspolitikájával egyetértek. Mint előadóművészként világot járt ember tisztelek minden kultúrát és vallást, ugyanezt elvárom mindazoktól, akik Európába, Magyarországra szeretnének jönni. Gyermekeinket, unokáinkat békében és biztonságban szeretnénk tudni ebben a kicsi országban.