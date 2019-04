A népi hagyományokat őrzik meg a falvakban

A tárlatvezetések mellett gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket hétvégén a Tájházak napján. A kezdeményezéshez megyénk több települése csatlakozott.

Szent György napjához kapcsolódóan ismét megrendezik a Tájházak napját. Ez az ünnepélyes tavaszi kapunyitás remek alkalom a tájházak számára, hogy ráirányítsák a figyelmet a következő hónapok rendezvényeire. A lehetőséggel megyénk több településén is élnek, és az országos kezdeményezéshez kapcsolódva várják a látogatókat a hétvégén. A tárlatvezetés mellett sok-sok színes programmal találkozhatnak az érdeklődők.

Bogyiszlón kézműves foglalkozásokkal, népi játékokkal készülnek szombaton, illetve lehetőség lesz tájjellegű ételek készítésére és kóstolására, lesz táncház, helyi termék bemutató, vezetőszáras lovagoltatás, csónakázás a Holt-Dunán és tájházi vetélkedő is. Ez alkalomból kitelepül a könyvtár is, és helytörténeti, valamint néprajzi könyveket lapozhatnak fel a látogatók.

Kismányokon alig egy éve nyitott meg a tájház, ahol a németség tárgyi emlékeit gyűjtötték össze. A települést az 1710-es években népesítették be a svábok, és bár a németajkú lakosság nagy részét 1946 és 1948 között kitelepítették, a ma is élő németek büszkén őrzik identitásukat. A gyűjtemény megtekintése mellett a vesszőfonással ismertetik meg az érdeklődőket, az óvodás és az iskolás csoportokat. A faluban nemcsak szombaton, hanem vasárnap is várnak mindenkit.

Sárpilisen ugyancsak egész hétvégén nyitva tartanak. A Sárköz Természetjáró Egyesület magbörzével készül a tavaszi ültetés, vetés kapcsán, lesz kosárfonás papírból, az udvar füves területe pedig lehetőséget biztosít a szalonnasütésre, illetve a Sárpilisi Tüskerózsa Dalkörrel közösen lehet sárközi népdalokat énekelni. Decsen játszósarokkal várják a gyerekeket szombaton, valamint hagyományos kerekkaláccsal és borral kínálják a látogatókat. Csapai János néprajzos-muzeológus 15 órától Állattartás a Sárközben címmel tart előadást, amit a Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület és a Görönd Citerazenekar, illetve a Harmónia Rend-Band Ifjúsági Kórus és Zenekar fellépése követ.

A váraljai Közösségi Házban szombaton és vasárnap is lesznek az állattartás köré szervezett programok. Rajzversenyt hirdettek gyerekeknek, és kirándulást szerveznek állattartó gazdákhoz. Mindemellett váraljai hímestojás készítésére is lesz mód.