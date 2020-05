A név új, de a magas szakmai színvonal marad

Az aktualitások és a közeljövő változásai kapcsán tartott ülést nemrégiben az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány kuratóriuma – a járványhelyzet okán videótelefonon. Az elhangzottakról Mittler István, a kuratórium elnöke és Horváthné Szűcs Marianna, az alapítvány ügyvezetője adott tájékoztatást a Paksihirnok.hu-nak.

– Az elmúlt időszak egyik legnagyobb kihívása a digitális oktatásra való átállás volt. Az intézmény technikai háttere a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően magas színvonalú, így mindez zökkenőmentesen zajlott – mondta Mittler István. Hozzátette, hogy a teljes tanári gárda és az informatikai területen dolgozó kollégák rendkívül sokat tettek azért, hogy ez így legyen. Külön elismerés illeti a diákokat is, akiknek szintén nem volt egyszerű a helyzetük.

A veszélyhelyzet idején karbantartási munkákat végeztek az intézményben, mosdófelújítás és festés is történt, a közeljövőben pedig folytatódnak a nyílászárócserék. Mittler István arról is beszélt, hogy a kuratórium az iskola névváltoztatásáról is döntött. Erre azért volt szükség, mert július elsejétől jogszabály szerint a szakgimnáziumokból technikumok lesznek, így az iskola új neve Energetikai Technikum és Kollégium lesz.

Horváthné Szűcs Marianna azt hangsúlyozta, hogy az ESZI kiválóan reagált a koronavírus-járványra az alapító paksi atomerőmű maximális támogatása mellett. Mint mondta, az elmúlt időszakban a kuratórium megfelelő ütemben hozta meg stratégiai döntéseit, de mögöttük tanügyi, pénzügyi, szakmai és üzemeltetési kérdésekben az ügyvezető szervezet is sokat és hatékonyan dolgozott. – Emellett pedig a szakképzési rendszer is folyamatosan változik, erre is reagálni kell. Elmondta, hogy a névvel együtt a tartalom is változik. Sokkal kevesebb ágazat lesz, de az intézmény továbbra is magas színvonalú műszaki iskola lesz. A jövőben a rendeletekhez igazodva képezik a gépészeket, az elektronikai és elektrotechnikára, a környezetvédelem és vízgazdálkodásra jelentkezőket, az informatika és távközlési szakra jelentkezőket, illetve a pénzügyi-számviteli ügyintéző és ügyvitel a jövőben már gazdálkodás és menedzsment ágazat lesz, változatlan tartalommal.