A növények vírusölő hatásában bíznak

A pandémia kapcsán ismét erősödik a gyógynövényekbe vetett hit. Két Tolna megyei termelőt kérdeztünk, hogy tapasztaltak-e keresletélénkülést a fokhagymánál és a homoktövisnél.

Némelyek nem a vakcinában, hanem a növények gyógyító erejében bíznak. A sajtóban és a netes felületeken is sok szó esik arról, hogy a koronavírus ellen is hatékonynak gondolják a fokhagymát és a homoktövist. Nyilván ezt se megerősíteni, se cáfolni nem tudjuk, viszont két Tolna megyei termelőt megkérdeztünk: mit gondol erről, és mit tapasztalt, emelkedett-e a kereslet a járvány idején?

A sióagárdi Fejős Mihálynénak teniszlabda nagyságú, félkilós fokhagymái teremnek. Bármennyit el tudna adni, de nem foglalkozik nagybani előállítással és értékesítéssel. Többnyire csak rokonoknak, ismerősöknek ad. Látta ő is az internetes recepteket, érdeklődtek nála néhányan, de csak azt mondta, amiben biztos volt: magán is megtapasztalta a jótékony hatást, a toroktisztítást, a légzéskönnyítést. Sajnos a plusz készletei kifogytak, már csak saját szükségletre elegendő fokhagymája van.

A homoktövissel a paksi Till Jánosné már 15 éve foglalkozik. Standja van a helyi piacon. Keresletélénkülést évről évre tapasztal, valamennyi az idén is volt, de nem ugrásszerű. A termelést, a feldolgozást és az értékesítést is irányítja: gyümölcshúst, velőt, teát, olajat, magőrleményt állít elő. Maga is használja a készítményeket, tapasztalja kedvező hatásukat. Bizonyítottan immunerősítő a homoktövis, kimutatták, hogy tízszer annyi C-vitamin van benne, mint a citromban, igen jól karban tartja a testet. Hogy a koronavírus ellen bevethető-e, azt – mint mondja – nem az ő dolga kideríteni. A koronavírussal kapcsolatban egyelőre a legtöbb és a leghatásosabb, amit tehetünk: a higiéniai előírások maximális betartása. A pálinka, a fokhagyma és más házi szereknek, megfelelő módon adagolva, lehet immunerősítő, vírusölő hatása, de nem körültekintő alkalmazásuk kockázatokkal jár.