A nyelvtudás mellett az előadókészséget is értékelte a zsűri

Bonyhádi diák sikerével zárult a Tolna-Somogy megyei középiskolai angol műfordító verseny, amelyet a Szekszárdi I. Béla Gimnázium szervezett.

A Tolna–Somogy megyei középiskolai angol műfordító verseny helyszíne volt nemrégiben a Szekszárdi I. Béla Gimnázium. Erdélyiné Fodor Mária, főszervező elmondta, hogy a versenyen a 9–12. évfolyamos középiskolások vettek részt.

A verseny két fordulóból állt. Az elsőben egy novellát vagy regényrészletet kellett a tanulóknak lefordítaniuk. Iskolánként a legjobb tíz fordítást választották ki. A Szekszárdi I. Béla Gimnázium angoltanárai értékelték azokat, és hívták meg a legjobb fordítások készítőit.

A versenyre Tolna megyéből hat, Somogyból nyolc iskola tanulói neveztek. Összesen nyolcvannyolc pályamű érkezett, ebből választottak ki a második fordulóra huszonegyet. Ott szóbeli és írásbeli feladat is várt a diákokra. Előzetesen kaptak egy témát, amelyről egy legalább kétperces, legfeljebb négyperces kiselőadást kellett tartaniuk. Az írásbeli során pedig a nyelvvizsgákhoz, illetve az érettségihez hasonló feladatsort kellett megoldaniuk a versenyzőknek.

A zsűri elnöke Csató Máté, a pécsi polgármesteri hivatal költségvetési és közgazdasági főosztályának alkalmazottja volt, aki 2011-ben, 11. évfolyamosként megnyert egy, a Pécsi Tudományegyetem által szervezett angol nyelvi versenyt. Mellette Horváth Edit szaktanácsadó, a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanára, valamint Tóthné Kormos Zsuzsanna, a Szekszárdi Baka István Általános Iskola tanára foglalt helyet a zsűriben.

Az első helyezett Markó Tamás, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Iskola tanulója lett, a második Bóta Barnabás, a Barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium diákja, míg a harmadik Frányó Bálint, a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium tanulója.

Nagy múltra tekint vissza a verseny

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium 1994 óta minden évben megrendezi a Tolna megyei műfordítási versenyt, amelyhez 2017-ben a Somogy megyei középiskolák tanulói is csatlakoztak. A szervezők célja, hogy a hagyományossá vált versennyel támogassák a két megye tehetséges diákjait és pedagógusaikat. Emellett fontos, hogy a versenyzés az angolszász kultúra megismertetését, a tanulók látókörének szélesítését is szolgálja civilizációs, kulturális, művészeti, irodalmi témákban. A komplex versennyel a tanulók nyelvtudásukon túl kreativitásukat, előadókészségüket, intelligenciájukat is mérik, illetve motiválják a modern kor követelményeinek megfelelően az infokommunikációs eszközök használatára.

A versenyt 2017-től az Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ is támogatja, és idén az intézmény munkatársai is ellátogattak a versenyre. Vendégül látták Stégli Gabriella vezető-hivatali főtanácsost és Kámán Erika hivatali főtanácsost – mondta Erdélyiné Fodor Mária.