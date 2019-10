A Pál utcai fiúk történetét adták elő az idősek otthonában

A Szekszárdi Szociális Központ Bíborszín tánccsoportja lépett közönség elé Decsen, az Idősek Emeltszintű Otthonában.

Túlzás nélkül mondhatjuk fergetegesnek az előadást és a sikert is. A Szekszárdi Szociális Központ Bíborszín tánccsoportja lépett közönség elé Decsen, az Idősek Emeltszintű Otthonában. A fogyatékkal élőkből álló társulat A Pál utcai fiúk történetén alapuló mozgásszínházi produkciót adott elő. A rendezvény apropójául az szolgált, hogy 15 éve nyitotta meg kapuját az otthon.

A szintén Szekszárdról érkezett Illés Márk verset mondott, de helyiek is felléptek a csütörtök esti programban. Szabó Bea és Olgyai János is szavalt. A műsorközlő Farkas Anikó volt, aki köszöntötte a megjelenteket, köztük Horváth István országgyűlési képviselőt, Kocsis Józsefet a pécsi központú fenntartó nonprofit kft. ügyvezető igazgatóját és Máthé Annamária intézményvezetőt. A vendégek dicsérték a példaértékű gondoskodást. Örömüket fejezték ki, látván a felújított épületet – szigetelés, nyílászárócsere és napelemek felhelyezése történt –, és köszönetet mondtak a helyi vállalkozóknak is a különféle támogatásokért. (Közülük Heberling Tibor volt jelen a rendezvényen.)

A továbbiakban köszöntötték az otthon két legidősebb lakóját, a 95 éves Lukács Istvánt és a 96 éves Sóvári Jánosnét, valamint a legrégebben az otthonban élőket és a legrégebbi dolgozókat. (A bentlakó időskorúak száma 75 fő, és a fogyatékkal élők nappali ellátása is ebben az épületben történik.)

A nyitás tizenöt éves évfordulója alkalmából szervezett ünnepség vendéglátással folytatódott, és zenés-táncos mulatsággal zárult. A jó hangulatról a szintetizátoron zenét szolgáltató Simon Gábor gondoskodott.