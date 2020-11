A pályaválasztásra is hat a jelenlegi vírushelyzet

Minden gyermekes család életében beköszönt egyszer a pályaválasztás időszaka. Ilyenkor a legtöbben sorra járják az intézményeket, hogy megtapasztalhassák, miként és milyen hangulatban folyik az oktatás a vágyott szakon. A koronavírus azonban e téren is akadályokat gördít elénk.

A pályaválasztás szinte minden esetben nehéz döntéshelyzetet teremt, éppen ezért érdemes róla minél korábban elkezdeni beszélgetni gyermekeinkkel – nyilatkozta a témában Kozma Zoltán igazságügyi pszichológus szakértő, klinikai szakpszichológus. Kifejtette, a legtöbben már óvodás korukban választanak maguknak valamilyen szakmát, életüknek pedig egy nagyon érdekes és izgalmas része az, amikor arról beszélnek, hogy mik lesznek majd, ha felnőnek. Így már az erre irányuló kisgyermekkori beszélgetések is meghatározóak lehetnek. Kell ugyanis fantáziálni minden gyereknek a munkával kapcsolatban.

Most azonban közbejött a koronavírus, ami nagyon megbonyolítja a pályaválasztás előtt állók helyzetét. A szakember továbbrészletezve elmondta, utóbbi miatt a megszokottnál is fontosabb, hogy a szülők hallgassák meg gyermekeiket, és vegyék komolyan a véleményüket arról, hogy milyen szakmában szeretnének elhelyezkedni. A felnőtteknek pedig vissza kell fogniuk saját elképzeléseiket a pályaválasztással kapcsolatban, mert egyáltalán nem biztos, hogy az lesz a jó, illetve attól lesznek boldogok, amit ők szántak nekik. A döntés átvétele helyett érdemes inkább segíteni őket az önismeretben, azon belül is abban, hogy milyen képességei vannak a gyermekeknek, és mit tudnak teljesíteni. Tehát ne konkrétan pályát javasoljanak számukra. Inkább hagyni kell, hogy beszéljenek a vágyaikról, és azok mentén terelgetni őket – emelte ki Kozma Zoltán.

Hozzátette, ugyanakkor a Covid–19 idején felértékelődtek bizonyos szakmák, amelyek nyilvánvalóan a jövőben is keresettek lesznek. Ilyen például az informatika, az egészségügy és az építőipar, hiszen manapság a legfontosabb, hogy értsünk a számítógéphez, legyen egészségünk, illetve tető a fejünk felett. Ezért azoknál a serdülőknél, akiknek még nincs elképzelésük a jövőt illetően, érdemes végigfutni, hogy meg tudnák-e állni a helyüket valamelyik fent említett szakterületen.

A pszichológus hangsúlyozta, bár a jelenlegi helyzetben nem lehet elmenni az iskolákba, információkat viszont lehet kérni ismerősöktől, barátoktól, illetve az interneten. Ennek keretében érdemes utánanézni a hiányszakmáknak is, a különböző foglalkozásokon belül pedig annak, hogy melyikben mit csinálnak pontosan, esetleg mennyit keresnek vele, miként lehet megélni belőle.

Végül a döntés meghozatalára visszatérve a szakértő elmondta, azt azért sem szabad átvenni a gyermektől – főként úgy, hogy az édesanya vagy édesapa saját szakmáját erőltetné rá –, mert az utód két szülőből van összerakva, és nem biztos, hogy az egyiknek a génjeit örökli. Ezért el kell fogadni, ha nem olyanná válik, mint amilyennek szeretnék, amit nem szabad elvárni sem tőle. Hiszen egy gyermek egy, az anyából és apából megszülető, de teljesen új személyiség.