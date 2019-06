A pályázat megoldást hozhat a problémára

Egy olvasónk hívta fel figyelmünket arra, hogy a lezúduló esővíz gondokat okozott Váralján. A település völgyben fekszik, és mint kiderült, egy pályázat jórészt megoldást nyújt a problémára.

Olvasónk Váraljáról telefonált, és mint elmondta, szerdáról csütörtökre virradó éjszaka nagy eső volt feléjük, amely nemcsak a zúzott követ vitte el abból az utcából, ahol lakik, de az autója is csapadékvízben állt, emiatt pedig szervizbe kellett vinnie a kocsit.

Sziebert Éva településvezetővel a polgármesteri hivatalban találkoztunk. Megerősítette, hogy az utóbbi időszakban extrém dolgokat produkált az időjárás, és a községben valóban jó ideje gondot okoz a csapadékvíz elvezetése. A mostaninál viszont a május 29-i eső talán még nagyobb volt, akkor éjszaka még az ablakán is bezörgettek azzal, hogy viszi a házukat a víz. Ha a házat nem is vitte, hordalékot hozott a Mecsekből lezúduló a csapadék. Ami pedig a legmegdöbbentőbb volt, hogy a három zagyfogó, más néven záportározó akkor reggel még üres volt, éjfélkor azonban tele voltak esővízzel. Ez a három tó egyébként nemcsak Váralja, de Nagymányok és Bonyhád biztonsága szempontjából is fontos.

Épp ezért nem elhanyagolható hír, hogy ezeket és a Váralja patak jelentős részét egy kétszázmilliós pályázatnak köszönhetően éppen rendbe teszik, kotorják, megerősítik a medret, a partfalat. A kivitelezés ötven százalékán már túl is jutottak.

A polgármester elkísér minket a Béke utcába, ahol javában zajlik a munka. Itt találkozunk Farkas Jánossal, aki elmeséli, és meg is mutatja, hogy a május végi eső miatt kiáradó patak a kerítésük egy darabját elvitte.

Az Árpád utcában folyik a Péróból érkező víz. Egy ház lakói, egy férfi és egy nő elmondja, hosszú évek óta gondot okoz a csapadék és a sár, két-három éve emiatt kellett alászigeteltetni a házukat. Erre a részre is jó volna pályázni, Sziebert Éva abban bízik, hogy a Modern Falvak Program megoldást jelenthet majd. De az is javítana a helyzeten, ha a környező földek, gyümölcsösök, kertek tulajdonosai a beszántott vízelvezetőket rendbe hozatnák.