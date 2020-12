A Pécsi Tudományegyetem a legzöldebb hazánkban

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) idén az előkelő 59. helyre került a regisztrált 84 ország 912 egyeteme között a világ környezettudatos felsőoktatási intézményeit rangsoroló, hétfőn közzétett listán. Ez egyúttal azt jelenti, hogy immár a magyar egyetemek között a leginkább környezettudatos intézmény a PTE, amelynek szekszárdi kara megyénk egyetlen felsőoktatási intézménye.

A „Zöld Egyetem” gondolat összetett rendszer, magában foglalja az épített környezetet, a környezettudatos üzemeltetést, az ehhez kapcsolódó attitűdök kialakítását, valamint az oktatási, kutatási háttér megteremtését. A világ egyetemeinek „zöld rangsorát” 2010 óta minden évben összeállítja a University of Indonesia a fenntartható környezeti fejlődés elősegítésére és támogatására.

Mekkora zöld területek találhatók az egyetemek campusain, mennyire törekszenek a klímaváltozás hatásainak csökkentésére, szelektíven gyűjtik-e a hulladékot, használnak-e víztakarékos berendezéseket, illetve vezettek-e be egyéb olyan intézkedéseket, amelyek környezettudatos hozzáállást tükröznek – ezek a fő szempontok a Green Metric Ranking of World Universities listán. Míg a felméréshez az első évben mindössze 35 ország 95 intézménye szolgáltatott adatokat, tavaly már 780 egyetem mérettette meg magát, idén pedig már közel ezer.

– Jól látszik az objektív mérőszámokon alapuló rendszerben egyetemünk folyamatos fejlődése, hiszen évről évre jelentősen javított helyezésén a PTE. Míg 2016-ban a 355. volt a listán, intézményünk tavaly már bekerült a top 100-ba, és még ehhez képest is tudtunk előrelépni. Az 59. hely már valóban a világ élmezőnye, az pedig külön büszkeséggel tölthet el bennünket, hogy ezzel az eredménnyel Magyarország legzöldebb egyetemévé váltunk. Ebből is látszik, hogy komoly lépéseket tettünk az elmúlt években a fenntartható fejlődés érdekében, és hiszem, hogy még innen is van feljebb – mondta Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora.

A lista szerint a világ legzöldebb egyeteme – megőrizve ezzel tavalyi elsőségét – a holland Wageningen University & Research, amelyet a brit Univer­sity of Oxford, illetve a szintén brit Nottingham University követ.

Borítóképünkön: A PTE szekszárdi kara madártávlatból