A pedagógusnak nem munkája van, hanem hivatása

Nem munkájuk van, hanem hivatásuk, fogalmazott köszöntőjében Gerzsei Péter, a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatója. A vezető kollégaként és szülőként köszönte meg a pedagógusok és a háttérben dolgozók munkáját a pedagógusnap alkalmából a tankerület által rendezett ünnepségen.

A rendezvényen műsort kaptak az ünnepeltek, a Bátaszéki Kanizsai Dorottya iskola táncművészeti tagozatosai, Dránovics László, a paksi Pro Artis növendéke, Ocsovay Damján a szekszárdi I. Béla gimnázium diákja, valamint az I. Béla Zeneműhelye lépett fel, a műsorközlő Szirányi Péter, a szekszárdi Garay gimnázium diákja volt.

A tankerületi központ igazgatója kitüntetésben részesítette Boda Zoltánt, a bogyiszlói általános iskola igazgatóját, Bucher Erikát, a tolnai Wosinsky Mór iskola nyelvi munkaközösség vezetőjét, Búsné Mikus Franciskát, a szekszárdi Dienes iskola tanítóját, tanárát, Kiss-Dala Mariannát, a szekszárdi Babits iskola pedagógusát. Kitüntetést vett át Klopcsikné Somorjai Mária, aki a paksi Deák Ferenc iskola tantestületét erősíti, Marótiné Szelecky Mária, a dunaföldvári általános iskola pedagógusa, dr. Mikóné Csősz Judit, az I. Béla gimnázium tanárnője, Reimerné Csábi Zsuzsanna, a nagydorogi Széchényi Sándor iskola magyar-történelem tanára, Takács Ferencné, a szekszárdi Baka iskola pedagógusa, Tekucsov Ilona, a szekszárdi Garay iskola tanítója.

A Szekszárdi Tankerületi Központ Kiváló Dolgozója kitüntetést kapta Dombai László, a Babits általános iskola rendszergazdája, Szabó Miklós, a dunaföldvári iskola karbantartója és Vári Józsefné, a várdombi általános iskola takarítója, gondnoka. A Szekszárdi Tankerületi Központ Kiváló Kormánytisztviselője címet Kis Jánosné érdemelte ki.

A nyugdíjba vonuló pedagógusok, alkalmazottak emléklapot kaptak kitartó, eredményes munkájukért.

Nagy felelősség

Gerzsei Péter köszöntőjében arra is kitért, mintha természetessé vált volna, hogy a gyerekek tudása kiteljesedik az iskolában, holott a tanítás, nevelés nagy felelősség. Azt viszont csak a pedagógus tudja, hogy milyen érzés, amikor egy kisdiák megtanul olvasni, amikor a tanítvány először ugorja át a lécet vagy megírja első versét, esetleg megtervezi a jövő autóját. A tankerületi igazgató szerint a tanítók, tanárok munkája nem fejeződik be a munkaidő vagy a tanév végével, szabadidejüket is alárendelik hivatásuknak.