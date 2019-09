A polgárőrök számára a saját településük közbiztonsága fontos

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) Tolna Megyei Tagszervezetének tagozatvezetője, Iregszemcse polgármestere, Süvegjártó Csaba elmondta, hogy az Országos Polgárőr Szövetséggel még 2017 októberében kötött együttműködést erősítették meg az elmúlt szombaton, ennek keretében a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségével állapodtak meg hivatalosan a szekszárdi Vásártéren, a XIX. Tolna Megyei Polgárőr Találkozón.

– A fő célunk, hogy minden településen legyen polgárőrség, és a rendszeres egyeztetésekkel, naprakész információkkal azonnal tudjunk reagálni a közbiztonságot érintő kihívásokra – mondta Süvegjártó Csaba. Hozzátette, hogy ugyan elsősorban az állam feladata a közrend fenntartása, ám a polgárőrség a közrend megszilárdításában játszik fontos szerepet. Önkéntes társadalmi szerveződés, civil szervezetnek is tekinthető, és komoly támogatást érdemel. A településeken ugyanis a legfontosabb a közbiztonság és a lakosság biztonságérzetének megteremtése, fenntartása.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének ezerhatszáz település a tagja, ezért a legerősebb érdekvédelmi szövetségnek tekinthető.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének fontos szerepe van a törvényalkotási folyamatok előkészítésében, hiszen rendszeresen javaslatokat tesznek a kormány felé.

Süvegjártó Csaba elmondta, hogy a Magyar Falu Program pályázati konstrukció elkészítését is a TÖOSZ tizenkilenc megyei tagozatának szakértője javasolta és a szövetség szakértőivel tevékenyen részt vett a program kialakításában. Mint elmondta, hamarosan indul a következő program, várhatóan a ötezres lélekszám fölötti kisvárosok számára.

Gyászol az iregszemcsei polgárőrség

Többen hangos zokogásban törtek ki a XIX. Tolna Megyei Polgárőr Találkozón, amikor félperces néma csenddel emlékeztek meg Szabó Tiborról, az Iregszemcsei Polgárőr Egyesület elnökéről, vezetőjéről. Mint azt Süvegjártó Csaba elmondta, kollégájuk, Szabó Tibor idén márciusban hunyt el, tragikus körülmények között. Hiánya fájó mindenki számára, hiszen az Iregszemcsei Polgárőr Egyesületet annak megalakulása, 2001 óta vezette. Amellett a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének alelnöke, Tamási járási koordinátor, és az országos szövetség küldöttje is volt. Igen aktív emberként nemcsak megyei, hanem országos szinten is tisztelték és elismerték. Több elismerést kapott a belügyminisztertől és az országos rend­őr-főkapitánytól is. Szabó Tibor példaértékű munkájának köszönhetően Iregszemcse a „Polgárőr Település” címmel is büszkélkedhet. Halála után az egyesület elnökének Ferenczi Rolandot választották meg.