A polleneket magukkal ragadták az esőcseppek

A hetek óta tartó szárazság és a napokban bekövetkezett intenzív esők tették lehetővé, hogy az allergiások most kicsit fellélegezhetnek. Az esőcseppek magukkal ragadták a pollen szemeket, így valamelyest tisztították a levegőt.

Ezt ne hagyja ki! Gyűlöletkampánnyal készül a jövő évi választásra a magyar baloldal

A kánikula miatt az egyik legtöbb embernek gondot okozó allergén növény a parlagfű sokáig nem kezdett kibújni a földből. Jelenleg legfeljebb tíz, tizenöt centis magasságot ért el, már látható, igaz, még néhány hétig nem kell tartanunk virágzásával járó pollenszórástól.

Szekszárdon a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, akárcsak az előző években is, úgy most is február elején beindította a pollencsapdát. Azóta a berendezés folyamatosan működik. Az észlelések alapján a szakemberek megállapították, hogy a napokban a pázsitfűfélék, csalánfélék pollenkoncentrációja jellemzően az alacsony-közepes tartományban alakul. A többi kora nyári növények közül az erősen allergén csalánfélék virágporának koncentrációja közepes, a nyári füvek közül a lórom, az útifű és a libatopfélék lassan elvirágoznak, pollenjük szintén alacsony koncentrációban van a levegőben. A kevésbé jelentős allergének közül a kenderfélék és a disznóparéj és libatopfélék pollenje is megjelent már, de csak alacsony koncentrációban. A fák közül a fenyőfélék, a hárs illetve a bálványfa szálló virágporának mennyisége alacsony. A főosztály információja szerint a tartós hőséget követő csapadékos időszakban tovább növekszik a virágzó növények pollenszórása, emellett jelentősen megnőhet a levegőben a kültéri penészgombák spóraszáma is. Ezért az allergiás reakciók csökkentése érdekében az egyéni védekezésre idejében fel kell készülni. Különösen fontos ez a koronavírus-járvány miatt, amelynek szorítása hazánkban enyhült, és az ország lakóinak nem kishányada szerzett oltással védettséget.

A szekszárdi pollencsapdában a parlagfű pollenje még egyelőre nem jelent meg, de néhány hét múlva várható virágzásának megkezdődése. Az kertekben, az esőtől nedves földből könnyű gyökerestől kihúzni, később pedig időszerűvé válhat kaszálásuk is. Mert, bár már hazánkban is megjelent a növényt pusztító parlagfű olajosbogár, egyelőre hagyományos módon eredményesebben lehet megszabadulni az allergéntől.